Uitgerekend Lampard zit Chelsea dwars: ‘De deadline is verstreken’

Woensdag, 31 augustus 2022 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:48

Everton is niet van plan om Anthony Gordon op de laatste dagen van de transferwindow van de hand te doen. Chelsea ziet de aanvaller graag komen, maar heeft nul op het rekest gekregen van Frank Lampard. De manager heeft tegenover de BBC aangegeven dat de deadline om te verkopen verstreken is. Een bod van 52,5 miljoen euro is door the Toffees naar de prullenbak verwezen.

Lampard peinst er niet over om een van zijn smaakmakers van de hand te doen. "Nee, hij is een te belangrijke speler voor ons en ik denk dat hij zijn waarde heeft laten zien in de laatste twee wedstrijden", doelt de coach op Gordons treffers tegen Brentford (zaterdag) en Leeds United (dinsdag). "En met nog twee dagen te gaan tot de transferwindow sluit... Wat hebben we eraan om Anthony te verkopen? Hij is speler van Everton, wij hebben hem laten groeien. Ik snap dat er interesse is, hij is een topspeler. Daarom willen we hem ook graag behouden."

Everton heeft al vaker te kennen gegeven dat Gordon deze transferperiode niet te koop is. Eerder wilde Tottenham Hotspur de jonge aanvaller samen met Richarlison halen, al was de club uit Noord-Londen alleen succesvol met de overname van de Braziliaan. The Spurs had naar verluidt 95 miljoen euro over voor de 'package deal', wat dus niet doorging. Ook het kapitaalkrachtige Newcastle United had interesse in Gordon, al deed het tot dusver nog geen bod. Chelsea zag een bod van ruim 52 miljoen euro worden afgewezen.

Gordon kwam tot nu toe tot 65 officiële wedstrijden voor the Toffees en kwam daarin tot zes doelpunten en acht assists. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder heeft nog een contract tot medio 2025, waardoor Everton sterk staat in de onderhandelingen. Gordon kwam dit seizoen tot nu toe uit als valse spits bij afwezigheid van de geblesseerde Dominic Calvert-Lewin. Fabrizio Romano opperde eerder het idee dat Chelsea eigen spelers bij de deal zou kunnen proberen te betrekken, daar Lampard al meer dan één Chelsea-speler had willen verwelkomen deze zomer.