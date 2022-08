Bedrijvig FC Utrecht verrast en haalt Amin Younes terug naar Nederland

Woensdag, 31 augustus 2022 om 09:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:52

Amin Younes keert terug in de Eredivisie. Voetbal International meldt dat de aanvaller komend seizoen op huurbasis uitkomt voor FC Utrecht. Younes is een bekende in Nederland, daar hij eerder tussen 2015 en 2018 het shirt van Ajax droeg. Via Napoli en Eintracht Frankfurt kwam hij vorig jaar bij Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië terecht. De Duitser hoopt zich via Utrecht in de kijker te spelen bij bondscoach Hansi Flick met het oog op het WK in Qatar.

Younes is in Nederland vooral bekend van zijn tijd bij Ajax. De buitenspeler kwam voor anderhalf miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach en maakte onder Frank de Boer zijn debuut in de hoofdmacht. Younes haalde in het seizoen 2016/17 met Ajax de finale van de Europa League en scoorde in de kwartfinale tegen Schalke 04 en in de halve finale tegen Olympique Lyon. Nadat Justin Kluivert hem uit de basis had verdreven en een transfer naar Napoli ter sprake kwam, vertrok de aanvaller via de achterdeur.

Bij FC Utrecht, dat de aanvaller een jaar wil huren van Al-Ettifaq, wordt Younes herenigd met Bas Dost. De twee speelden in het verleden samen bij Eintracht Frankfurt. De Duits international heeft nog een contract tot medio 2024 in Saoedi-Arabië, maar wenst dichter bij zijn familie te zijn. Ook wil hij zich met het oog op het WK in de kijker spelen bij bondscoach Flick. De laatste keer dat Younes in actie kwam voor de Duitse nationale ploeg was op 31 maart 2021 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië.

Bij Utrecht hadden ze al langer hun zinnen gezet op een versterking voor de voorste linie. Mimoun Mahi ligt voorlopig aan de kant met een blessure en ook Sander van der Streek ontbreekt. Laatstgenoemde kampt met een buikspierblessure. Het is niet bekend wanneer hij weer aansluit. Younes speelt voornamelijk als flankspeler, maar kan ook als nummer 10 uit de voeten. Naast Dost komt hij met Nick Viergever nog een oude bekende tegen. De twee speelden samen bij Ajax, alvorens de Duitser naar Italië vertrok.