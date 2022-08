Antony moet verstek laten gaan bij eerste afspraak als speler van United

Woensdag, 31 augustus 2022 om 08:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:19

Erik ten Hag kan donderdagavond nog geen beroep doen op Antony in het Premier League-duel met Leicester City. De Braziliaan wacht nog op zijn werkvergunning om de transfer af te ronden en moet om die reden verstek laten gaan, meldt journalist Laurie Whitwell van The Athletic. Verwacht wordt dat Antony aankomend weekend voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Manchester United zit, als op Old Trafford Arsenal de tegenstander is.

Dinsdag in de loop van de dag werd al bekend dat het een race tegen de klok zou worden voor Antony om deel uit te maken van de wedstrijdselectie tegen Leicester. De Braziliaan heeft namelijk zowel een visum als een werkvergunning nodig, waardoor het nodige papierwerk vereist is. Antony moet zijn handtekening nog zetten onder zijn vijfjarige verbintenis. Verwacht wordt dat dit spoedig gebeurt, waarna United de deal op Deadline Day officieel kan beklinken.

"De transfer is nog onder voorbehoud van de medische keuring en de contractuele afhandeling van beide clubs met de speler", liet Ajax dinsdag weten in de officiële persverklaring. De Amsterdammers harken met de deal 95 miljoen euro binnen, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot honderd miljoen. "De aanwezigheid van zijn oud-trainer bij de Engelse topclub was – naast het financiële plaatje – de belangrijkste reden voor de Braziliaan om de overstap te maken", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf.

Ajax heeft razendsnel gehandeld na het vertrek van Antony en gaat zich spoedig versterken met Lucas Ocampos. De Argentijn komt over van Sevilla, waar hij nog een contract had tot medio 2024. Ajax heeft al een akkoord bereikt met Sevilla over een transfersom van twintig miljoen euro. Met Ocampos kwam de club eerder op hoofdlijnen al tot overeenstemming. De aanvaller hoopt zich in Amsterdam weer in de kijker te spelen bij de bondscoach van Argentinië met het oog op het WK in Qatar. Andere namen op het wensenlijstje van Ajax waren Hakim Ziyech, Justin Kluivert, Anwar El Ghazi en Leon Bailey.