Fledderus maakt in holst van de nacht van Strand Larsen duurste speler ooit

Woensdag, 31 augustus 2022 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:37

Jørgen Strand Larsen heeft zijn gewenste transfer te pakken. De spits van FC Groningen maakt de overstap naar Celta de Vigo, weet RTV Noord. In de nacht van dinsdag op woensdag is technisch directeur Mark-Jan Fledderus tot een akkoord gekomen met de club uit LaLiga. Het is niet bekend wat Celta exact betaalt voor de Noorse spits. Wel wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit bij FC Groningen. Dat record stond op naam van Marcus Berg.

Het was een soap die zijn weerga niet kende. Verschillende clubs waren deze zomer bereid om meer dan tien miljoen euro te betalen voor Strand Larsen, maar Fledderus hield zijn poot stijf. De spits uitte openlijk zijn onvrede voor de camera's van ESPN, maar leek daarmee geen snaar te raken bij de beleidsbepalers van de Trots van het Noorden. Dinsdag sloeg Strand Larsen uit woede de training over. Een paar uur later heeft hij zijn gewenste transfer alsnog te pakken.

Celta zag begin deze week een bod van tien miljoen euro exclusief bonussen van tafel worden geveegd door FC Groningen. Wat de huidige nummer acht van de Eredivisie uiteindelijk vangt voor Strand Larsen, is niet bekend. Ook Middlesbrough, Bologna en Salernitana zaten achter de handtekening van de Noorse aanvaller aan, maar zij vissen achter het net. Celta de Vigo eindigde afgelopen seizoen als elfde in LaLiga en bezet momenteel de twaalfde plek met vier punten uit drie wedstrijden. Eerder deze zomer maakte Heraclied Luca de la Torre de overstap naar Celtiñas.

Groningen heeft tijdig voorgesorteerd op het vertrek van Strand Larsen. Dinsdagochtend maakte de club de komst van Florian Krüger wereldkundig. De 23-jarige aanvaller komt over van Arminia Bielefeld en tekent voor vier jaar in Euroborg, met een optie op nog een seizoen. Het is niet bekend of Krüger de directe vervanger is van Strand Larsen. De Duitser kwam in dienst van Bielefeld in 34 wedstrijden tot één treffer en drie assists. Strand Larsen laat Groningen achter zich met 71 officiële wedstrijden op de teller. Daarin wist hij 27 keer te scoren en fungeerde hij negen keer als aangever.

Record

De Noor gaat de boeken in als de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van FC Groningen. Het record stond ruim tien jaar op naam van Marcus Berg, die voor tien miljoen euro de overstap maakte naar Hamburger SV. De top vijf wordt gecompleteerd door Ritsu Doan (7,5 miljoen naar PSV), Luis Suárez (7,5 miljoen naar Ajax), Tim Matavz (7 miljoen naar PSV) en Bjorn Meijer (6 miljoen naar Club Brugge). Het is niet bekend wat Groningen exact krijgt voor Strand Larsen, maar het record van Berg gaat hoe dan ook verbroken worden, aldus RTV Noord.