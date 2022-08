VZ 5: Ajax verkoopt Antony en haalt Ocampos; Yilmaz botst hard bij Fortuna

Woensdag, 31 augustus 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:01

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Ajax verkoopt Antony en haalt meteen Ocampos

Antony is dinsdag met een transfersom van 100 miljoen euro inclusief bonussen de duurste Eredivisie-speler aller tijden geworden. Ajax maakte het vertrek van de vleugelspits naar Manchester United officieel en haalt meteen Lucas Ocampos weg bij Sevilla, zo meldde De Telegraaf. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is Ajax een transfersom overeengekomen van twintig miljoen euro. De aanvaller kwam op hoofdlijnen al tot een akkoord met de regerend landskampioen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over de ongekende transfersom voor Antony.

Lees hier meer over de overstap van Ocampos naar Ajax





Stengs laat PSV links liggen en voltooit tijdelijke overstap naar Antwerp

Royal Antwerp heeft de strijd gewonnen om Calvin Stengs. De Belgische topclub bevestigt de huurperiode van de 23-jarige aanvallende middenvelder, die zonder optie tot koop overkomt van OGC Nice. PSV beschouwde Stengs eveneens als potentiële versterking, maar de Eindhovenaren gaan Anwar El Ghazi overnemen van Aston Villa.

Lees hier over de transfer van Stengs naar België.

Dramatisch Chelsea verliest opnieuw bij basisrentree Hakim Ziyech

Chelsea is dinsdagavond, met Hakim Ziyech in de basis, met 2-1 onderuit gegaan bij Southampton. The Blues kwamen in de eerste helft op voorsprong via Raheem Sterling, maar doelpunten van Roméo Lavia en Adam Armstrong draaiden de wedstrijd nog voor rust om. Na rust was Chelsea onmachtig en waren de grootste kansen zelfs voor Southampton. Chelsea heeft daardoor na vijf wedstrijden slechts zeven punten verzameld in de Premier League.

Lees hier meer over het slechte optreden van Chelsea.

Jurriën Timber wordt beste talent én speler van Eredivisie

Jurriën Timber is dinsdagavond bij de Eredivisie Awards gekroond tot zowel Talent als Speler van het Jaar in het seizoen 2021/22. De 21-jarige centrumverdediger beleefde in de afgelopen voetbaljaargang zijn definitieve doorbraak bij Ajax, met wie hij andermaal landskampioen werd. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de prijs voor de beste speler en het beste talent naar dezelfde persoon gaat.

Lees hier de reactie van Timber op het winnen van de prijzen.

Yilmaz clasht met Demouge: ‘Het was te schandalig voor woorden’

De spanningen bij Fortuna Sittard zijn na de nederlaag tegen sc Heerenveen (2-1) tot een nieuw kookpunt gestegen. De Limburgers staan na vier speelronden troosteloos onderaan met nul punten en verkeren in een diepe crisis. De nederlaag in Friesland leidde onder meer tot een flinke clash tussen sterspeler en beleidsbepaler Burak Yilmaz en spitsentrainer Frank Demouge.

Lees hier meer over de spanningen bij Fortuna Sittard.