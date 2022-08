Paris Saint-Germain legt Fabián Ruiz vast en laat Paredes meteen vertrekken

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 23:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:22

Paris Saint-Germain heeft Fabián Ruiz officieel overgenomen van Napoli. De 26-jarige middenvelder komt over voor een bedrag van 21,5 miljoen euro. De Fransen laten Leandro Paredes volgens Fabrizio Romano meteen naar Juventus vertrekken: de 28-jarige Argentijn wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan de Italianen, die een optie tot koop in de deal hebben bedongen.

Met Ruiz heeft Christophe Galtier, die deze zomer overkwam van OGC Nice, zijn gewenste versterking binnen. De komst van de vijftienvoudig Spaans international hing al een tijdje in de lucht en dinsdag werd de transfer officieel bevestigd door PSG. Ruiz vertrekt daardoor na vier jaar bij Napoli, dat hem in de zomer van 2018 overnam van Real Betis. De middenvelder speelde 166 wedstrijden voor de Italianen, waarin hij 22 keer scoorde en vijftien assists gaf.

PSG ziet Paredes aan de andere kant naar Juventus vertrekken. De Argentijn wordt volgens Romano woensdag medisch gekeurd in Turijn, waarna hij tot het einde van het seizoen wordt gehuurd. La Vecchia Signora heeft een optie tot koop van vijftien miljoen euro bedongen in de deal, wat ook een verplichte optie kan worden. Wanneer dat het geval wordt, laat Romano in het midden. De transfersom kan door bonussen nog oplopen tot twintig miljoen euro.

De selectie van PSG lijkt daardoor ver compleet. Les Parisiens gaven deze zomer ruim 130 miljoen euro uit. Zo werd de koopoptie in de huurdeal met Sporting Lissabon van Nuno Mendes gelicht en kwamen Vitinha, Renato Sanches en Nordi Mukiele voor miljoenen over naar het Parc des Princes. Ook werd Hugo Ekitiké gehuurd van Stade Reims, waarbij PSG de optie heeft om hem definitief over te nemen.