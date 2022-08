Luis Sinisterra direct trefzeker bij basisdebuut in Premier League

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 22:55 • Wessel Antes

Luis Sinisterra heeft zich dinsdagavond bij zijn basidebuut in de Premier League direct laten gelden voor Leeds United. De Colombiaan zag zijn ploeg voor rust op achterstand komen door een doelpunt van Anthony Gordon, maar nam Leeds bij de hand door in de 55ste minuut op fraaie wijze hoogstpersoonlijk de 1-1 te verzorgen. Dat was direct ook de eindstand.

Waar Leeds in eigen huis de dominante ploeg was, kwam Everton na ruim een kwartier verrassend op voorsprong. Na een pass van Alex Iwobi verschalkte Anthony Gordon doelman Illan Meslier met een listig balletje door het midden. Het toptalent van Everton werd deze zomer felbegeerd door onder andere Chelsea, maar is nog steeds in het shirt van the Toffees te bewonderen. Daarna zakte de club uit Liverpool in, waardoor het voor Leeds lastig werd om echt grote kansen te creëren.

De eerste! ?? Luis Sinisterra scoort in zijn basisdebuut voor Leeds United.



Hoeveel gaat hij er nog maken dit seizoen in de Premier League? °°

?? https://t.co/h5HZ8q5yKZ °°#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #LEEEVE pic.twitter.com/130Rqnulnn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 30, 2022

Tien minuten na rust kreeg Leeds eindelijk wat het verdiende, dankzij niemand minder dan Sinisterra. De Colombiaan dribbelde naar binnen en schoot de bal van buiten het zestienmetergebied met zijn linker langs Jordan Pickford. Wat volgde was een orkaan van geluid op Elland Road: 1-1. Vervolgens werd de wedstrijd een stuk opener omdat ook Everton weer ging aanvallen. Grote kansen voor Joe Gelhardt (Leeds) en Nathan Patterson (Everton) troffen echter geen doel, waardoor beide elftallen met een punt genoegen moeten nemen. Everton is daardoor nog steeds op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen, terwijl Leeds een uitstekende seizoenstart beleeft.