Barella en Dybala smaakmakers bij winnend Internazionale en AS Roma

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 22:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:04

Internazionale en AS Roma hebben dinsdagavond goede zaken gedaan in de Serie A. Eerstgenoemde club won met 3-1 van US Cremonese, terwijl AS Roma met 3-0 te sterk was voor AC Monza. De club uit Milaan klimt hierdoor naar plek twee, terwijl AS Roma zich door de overwinning koploper kan noemen. Paulo Dybala scoorde zijn eerste twee doelpunten voor de ploeg van José Mourinho.

Internazionale - US Cremonese 3-1

Bij de thuisploeg stonden Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis, André Onana begon op de bank. Aan de kant van US Cremonese kon Cyriel Dessers rekenen op een basisplaats. Internazionale opende na twaalf minuten de score. De ploeg van Simone Inzaghi zette een counter op waarna Nicolò Barella de bal aflegde op Edin Dzeko, die de bal vanaf ongeveer twaalf meter niet langs Ionut Radu kreeg. De doelman werkte de bal niet goed weg, waardoor Joaquín Correa zijn tweede goal van het seizoen simpel kon binnenschieten: 1-0.

Ruim vijf minuten voor rust was het Barella zelf die scoorde. De Italiaanse middenvelder volleerde een voorzet van Hakan Calhanoglu prachtig binnen: 2-0. In het laatste kwartier van de wedstrijd werd Lautaro Martínez weggestuurd door Barella. De Argentijnse spits bleef koel en kon met links hard en laag binnenschieten: 3-0. In de slotfase maakte David Okereke de eretreffer voor zijn ploeg: 3-1.

AS Roma - AC Monza 3-0

Bij de Romeinen zat Rick Karsdorp op de bank. Paulo Dybala, die deze zomer transfervrij overkwam van Juventus, was dinsdagavond de grote man bij AS Roma. De Argentijn scoorde na twintig minuten zijn eerste goal voor zijn nieuwe club na een bal van Tammy Abraham, die de bal met zijn hoofd in de loop meegaf aan de nieuwkomer. Dybala overbrugde ruim veertig meter, wist Luca Caldirola en Stefano Sensi achter zich te houden en werkte hard binnen: 1-0.

Zijn tweede doelpunt volgde ruim een kwartier later. Luca Marrone schatte een hoge bal niet goed in, waarna Abraham doelman Michele di Gregorio onder vuur nam. De keeper tikte de bal echter recht in de voeten van Dybala, die daardoor wederom kon scoren: 2-0. In de zestigste minuut zette Roger Ibañez met een harde kopbal de eindstand op het bord: 3-0.