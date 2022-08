Dramatisch Chelsea verliest opnieuw bij basisrentree Hakim Ziyech

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 22:37 • Wessel Antes • Laatste update: 23:11

Chelsea is dinsdagavond, met Hakim Ziyech in de basis, met 2-1 onderuit gegaan bij Southampton. The Blues kwamen in de eerste helft op voorsprong via Raheem Sterling, maar doelpunten van Roméo Lavia en Adam Armstrong draaiden de wedstrijd nog voor rust om. Na rust was Chelsea onmachtig en waren de grootste kansen zelfs voor Southampton. Chelsea heeft daardoor na vijf wedstrijden slechts zeven punten verzameld in de Premier League.

Bij Chelsea stond Ziyech voor het eerst in honderd dagen weer aan de aftrap in het elftal van Thomas Tuchel. De 29-jarige linkspoot zag een transfer naar Ajax afketsen en kreeg van de Duitse manager de kans om zich vanaf het beginsignaal te laten zien in het St. Mary’s Stadium. Na een aantal kansjes voor de Londenaren was het in minuut 23 raak: Kai Havertz vond Mason Mount die de bal laag voorgaf op Sterling. In eerste instantie wist linksback Romain Perraud de bal met een sliding te blokken, waarna die weer bij Sterling terechtkwam. Uiteindelijk bleef de Engelsman rustig en kon hij de bal vanuit de draai beheerst langs keeper Gavin Bazunu schuiven.

Adam Armstrong weet na 22 wedstrijden weer te scoren voor Southampton en zet zijn ploeg vlak voor rust op een 2-1 voorsprong. ?? Kunnen The Saints deze voorsprong vasthouden? ?? https://t.co/h5HZ8q5yKZ #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #SouChe pic.twitter.com/qTJzH6ZEMx — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 30, 2022

Lang konden the Blues niet van de voorsprong genieten. Een afvallende corner werd opgepikt door de achttienjarige Belg Lavia, die de bal vervolgens binnenkant voet hard achter doelman Édouard Mendy knalde: 1-1. Nog voor rust kwam Southampton zelfs op voorsprong, toen een strakke voorzet van Perraud door Armstrong werd aangenomen en met een hard afgedrukt schot via de rug van Kalidou Koulibaly in het doel belandde.

Na rust slaagde Chelsea er niet in om het baltempo te verhogen en was de eerste grote kans zelfs voor Mohamed Elyounoussi. De Noor moest echter toezien hoe zijn kopbal door Mendy gepareerd werd. Daarna was Southampton opnieuw gevaarlijk via een kopkans voor verdediger Mohammed Salisu. Een geweldige redding van Thiago Silva voorkwam dat Southampton de voorsprong uitbreidde. Het lukte Chelsea in de slotfase nauwelijks om kansen te creëren, waardoor het elftal van Tuchel er na vijf wedstrijden al beroerd voor staat in de Premier League.