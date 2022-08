Jurriën Timber levert unieke prestatie: beste talent én speler van Eredivisie

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:23

Jurriën Timber is dinsdagavond bij de Eredivisie Awards gekroond tot zowel Talent als Speler van het Jaar in het seizoen 2021/22. De 21-jarige centrumverdediger beleefde in de afgelopen voetbaljaargang zijn definitieve doorbraak bij Ajax, met wie hij andermaal landskampioen werd. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de prijs voor de beste speler en het beste talent naar dezelfde persoon gaat.

Na een voorselectie op basis van statistieken en stemmen van voetballiefhebbers was Timber in de race voor twee jaarprijzen. De verdediger van Ajax kreeg de meerderheid van de stemmen onder de achttien aanvoerders (via het aanvoerdersnetwerk van spelersvakbond VVCS), waardoor hij uitverkozen werd tot Eredivisie Speler van het Jaar. Hij volgt zijn teamgenoot Dusan Tadic op, die vorig jaar de prijs voor beste speler won.

Ook tijdens een stemmingsronde onder de achttien hoofdtrainers (via Coaches Betaald Voetbal) eindigde Timber op de eerste plek. Hierdoor wint Timber eveneens de prijs voor Johan Cruijff Talent van het Jaar. De komende periode zullen Timber en de Cruyff Foundation in overleg de locatie van een Cruyff Court vaststellen. In het verleden wonnen onder anderen Arjen Robben, Wesley Sneijder, Klaas Jan Huntelaar, Davy Klaassen, Memphis Depay, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch de award.

"Dit is mede mogelijk gemaakt door mijn familie", reageerde Timber tijdens het gala. "Ik werk natuurlijk super hard, maar zonder hen had ik hier nooit gestaan. Ik ben jullie enorm dankbaar. Teamgenoten, coaches, trainers, iedereen die me heeft geholpen." Daarna richtte Timber het woord tot zijn voormalig ploeggenoot Sébastien Haller, die aanwezig was om de Willy van der Kuijlen-trofee in ontvangst te nemen. "Sébastien, ten eerste: respect voor jou, man, echt waar." Bij de spits werd vlak na zijn zomerse overgang naar Borussia Dortmund teelbalkanker vastgesteld, maar hij blijft heel positief, ziet ook Timber. "Hoe je hier staat vandaag, met een lach op je gezicht... Ik ken je nu twee jaar, je bent een positieve gast. We missen je natuurlijk en ik kan niet wachten om je weer op het veld te zien."





Jurriën Timber = Eredivisie Speler van het Jaar 2021-2022! ???#EredivisieAwards pic.twitter.com/Fqt9IUJcAz — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2022

Boodschap van Ten Hag

Erik ten Hag sprak een videoboodschap in voor Timber, met wie hij de afgelopen jaar zeer succesvol samenwerkte bij Ajax. "Talent en speler van het jaar, dat is op zich al heel bijzonder', begon de huidige coach van Manchester United. "Het is een geweldige prestatie en dik verdiend. In het voetbal krijg je niks voor niks. Jij laat het elke keer zien. Je hebt het vaak over 'eten of gegeten worden', en jij doet dat op een heel zelfbewuste manier. Ik weet zeker dat jij met deze instelling en houding je weg in het voetbal gaat vervolgen. Daar heb ik absoluut geloof in. Als je op deze weg verdergaat dan zullen je prestaties alleen maar groeien."