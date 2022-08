Haller kan tranen niet bedwingen bij uitreiking van Willy van der Kuijlen-trofee

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 21:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:35

Sébastien Haller nam dinsdagavond tijdens de Eredivisie Awards op ESPN de Willy van der Kuijlen-trofee in handen. De voormalig spits van Ajax kreeg die prijs vanwege het behalen van de topscorerstitel in de Eredivisie en stond er - ondanks zijn ziekte - op om hoogstpersoonlijk naar het gala te komen. "Het is belangrijk voor mij om hier te zijn, om aan iedereen te laten zien dat ik me zelfs goed voel met alles wat er nu gebeurt", aldus Haller vlak na zijn opkomst tegenover presentator Jan Joost van Gangelen.

Bij Haller werd vlak na zijn zomerse overgang naar Borussia Dortmund teelbalkanker geconstateerd. Haller benadrukt dat hij zich ondanks alles heel goed voelt. "Ik voel me geweldig", zegt de Ivoriaans international. Van Gangelen had zich kunnen voorstellen dat Haller wilde afzeggen voor het gala. "Waarom ik hier ben?", reageert de aanvaller. "Het is op de eerste plaats voor het eerst dat ik deze trofee overhandigd kan krijgen. Ik doe het ook om alle jongens te bedanken die dat voor mij mogelijk hebben gemaakt, en om te laten zien hoe goed ik me voel."

Haller is opperbest gestemd, maar raakt tijdens het gesprek met Van Gangelen toch even geëmotioneerd. "De eerste twee, drie dagen in het ziekenhuis en de dagen daarna waren niet mijn beste. Maar ik heb mensen om me heen, zoals mijn vrouw, mijn fysiotherapeut, de mensen bij Ajax en de mensen bij Dortmund", zegt de spits, die vervolgens recht in de ogen bij zijn vrouw kijkt. "Ik voel me goed en ik ben omringd door geweldig mensen", snikt Haller, die een traantje wegpinkt, om zich direct te herpakken en met een glimlach te vervolgen: "Ik voel me heel goed."

De spits maakte afgelopen seizoen 21 doelpunten in de Eredivisie en wordt daarvoor beloond met de Willy van der Kuijlen-trofee. Het vervult Haller met trots. "Ik wist dat ik meer dan twintig doelpunten nodig had om topscorer te worden, en dat mag ook verwacht worden als spits van Ajax. Ik speelde met de beste spelers uit de competitie, en dan is dit als spits het beste wat je kunt bereiken."

Priscilla, de vrouw van Haller.

Haller over het ontdekken van zijn ziekte

Haller blikt in een vooraf opgenomen gesprek terug op zijn eerste dagen bij Dortmund, waarin hij zijn ziekte ontdekte. "Toen ik bij Dortmund tekende was er geen vuiltje aan de lucht. Mijn familie en de mensen om me heen waren er blij mee. Op een gegeven moment voelde ik me niet helemaal fit. Ik voelde iets in mijn buik. En vanaf dat moment ging het heel snel. De volgende dag om negen uur 's ochtends lag ik onder de MRI-scan. 'We zien iets. Dat moeten we uitzoeken.' Ze zagen dat het een tumor was. Binnen 24 uur had ik enorm veel onderzoeken achter de rug."

De diagnose teelbalkanker kwam uiteraard hard aan. "Het eerste wat ik dacht was: kom op, ik ben hier pas tien dagen, en nu kan ik niet eens spelen... Ik vond het heel naar voor de club. Maar ik kan er zelf niets aan doen, dit kun je niet voorkomen. Als je het woord kanker hoort, dan valt dat zwaar. Het zwaarste was om het aan mijn naasten te vertellen. Mijn vrouw was natuurlijk in shock, maar ze wist ermee om te gaan. Maar bij mijn moeder was dat niet hetzelfde. Moeders zijn moeders. Ik heb gevraagd aan mijn broers en zussen om er voor haar te zijn, zodat ze zich niet alleen zou voelen."