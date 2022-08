Feyenoord maakt na lang wachten komst Ezequiel Bullaude officieel

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 21:02 • Wessel Antes • Laatste update: 22:03

Ezequiel Bullaude is officieel speler van Feyenoord. Dat melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. Naar verluidt betaalt Feyenoord een afkoopsom van zes miljoen euro aan CD Godoy Cruz, voor negentig procent van de transferrechten. Daarmee heeft Feyenoord na het vertrek van Marcos Senesi wederom een Argentijn in de selectie.

Arne Slot zag bij Feyenoord met Cole Bassett een aanvallende middenvelder naar Fortuna Sittard vertrekken en wilde het vertrek van de Amerikaan opvangen met een versterking. Feyenoord was maanden bezig met de komst van Bullaude, die ook in de belangstelling van AZ stond. Nadat een delegatie van Feyenoord afreisde naar Argentinie voor de onderhandelingen met Godoy Cruz, kwam de deal in een stroomversnelling. Nu heeft de creatieveling een contract ondertekend dat hem tot medio 2027 aan de club verbonden houdt.



Voor Godoy Cruz is Bullaude de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis geworden. Het oude record stond nog op naam van Leandro Caruso, die in 2009 voor vier miljoen euro naar Udinese vertrok. In totaal speelde Bullaude 96 officiële wedstrijden voor Godoy Cruz, waarin hij achttien keer trefzeker was en negen assists afleverde. Bullaude is net als Guus Til een middenvelder met diepgang die graag in het zestienmetergebied van de tegenstander komt.

Door de verkopen van onder anderen Tyrell Malacia, Marcos Senesi en Luis Sinisterra haalden de Rotterdammers al ruim zestig miljoen euro binnen. Met dat geld is onder meer de komst van de 21-jarige Bullaude gefinancierd. Hij is de vijftiende aanwinst van Feyenoord dit seizoen, na Timon Wellenreuther, Jacob Rasmussen, Oussama Idrissi, Mohamed Taabouni, Danilo Pereira, Mats Wieffer, Marcos López, Sebastian Szymanski, Santiago Giménez, Javairô Dilrosun, Igor Paixâo, Quinten Timber, Dávid Hancko en Fredrik Bjørkan.

Bullaude gaat in De Kuip met rugnummer 30 spelen. De Argentijn is erg blij met zijn overgang naar Feyenoord. "Ik ben heel blij dat deze kans op mijn pad is gekomen. Toen ik hoorde dat Feyenoord interesse in me had heb ik geen moment getwijfeld. Nu ik hier ben zal ik me natuurlijk moeten aanpassen aan het leven hier, maar wil ik wel zo snel mogelijk het beste van mezelf laten zien. Het team helpen waar nodig, zowel op aanvallend vlak als verdedigend."