Penaltykiller Maignan voorkomt erger voor Milan bij puntverlies tegen Sassuolo

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 20:26 • Wessel Antes • Laatste update: 21:45

AC Milan is er dinsdagavond niet in geslaagd om het uitduel met Sassuolo naar zich toe te slepen. De elftallen stapten uiteindelijk met een 0-0 remise van het veld af. Met name Domenico Berardi, de absolute sterspeler van Sassuolo, zal daarvan balen. De linkspoot zag voor rust zijn strafschop gekeerd worden door Fransman Mike Maignan.

Waar Charles De Ketelaere in de thuiswedstrijd tegen Bologna (2-0 winst) nog mocht starten van trainer Stefano Pioli, zat hij vanavond tegen Sassuolo op de bank. Spanjaard Brahim Díaz kreeg de voorkeur achter spits Olivier Giroud. Milan begon de wedstrijd met veel balbezit en werd een aantal keer dreigend via de pijlsnelle Portugees Rafael Leão, maar tot een voorsprong kwam het niet.

Nadat Giorgos Kyriakopoulos in minuut 23 behendig tussendoor zowel Alexis Saelemaekers als Alessandro Florenzi dribbelde, struikelde hij over het been van de Italiaanse rechtsback, waardoor scheidsrechter Giovanni Ayroldi naar de stip wees. Waar Berardi normaliter koelbloedig is vanaf elf meter, zag hij zijn strafschop ditmaal fantastisch gekeerd worden door Milan-keeper Maignan. De viervoudig international van Frankrijk staat inmiddels alweer op twaalf gestopte penalty's in zijn carrière, waar hij 29 keer moest vissen.

Vlak voor rust kreeg Milan via Giroud een grote kans om op voorsprong te komen, maar zijn schot ging hoog over de lat. Na rust werd Sassuolo gevaarlijk via Kristian Thorstvedt, die deze zomer voor tien miljoen euro overkwam van KRC Genk. De Noor zag zijn schot echter gered worden door de uitstekende keepende Maignan. In de 57ste minuut kwam De Ketelaere eindelijk binnen de lijnen bij Milan, dat vanuit het vele balbezit er niet echt in slaagde om tot grote kansen te komen. Ook een laatste poging in blessuretijd van Leão werd gestopt door Andrea Consigli. Vanwege het 0-0 gelijkspel is de kans groot dat Milan in de komende dagen wordt ingehaald op de ranglijst, en al snel tegen een achterstand moet aankijken in de Serie A.