Thomas Tuchel brengt Hakim Ziyech na honderd dagen goed nieuws

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 20:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:37

Na precies honderd dagen staat Hakim Ziyech weer in de basis in een officiële wedstrijd bij Chelsea. De aanvallende middenvelder zag een transfer naar Ajax afketsen en verschijnt om 20.45 uur aan de aftrap voor de uitwedstrijd bij Southampton. Met de op handen zijnde overgang van Lucas Ocampos naar Ajax is een terugkeer van Ziyech in Amsterdam deze transferwindow uitgesloten, meldt De Telegraaf.

Ziyech mocht vorig seizoen in vrijwel elke wedstrijd minimaal speelminuten maken als invaller, maar bleef in de huidige voetbaljaargang in drie van de vier gespeelde duels op de bank zitten. Thomas Tuchel bracht de ex-Ajacied alleen op de pijnlijke middag tegen Leeds United (3-0 verlies) een klein half uur voor het einde het veld in. Nu staat Ziyech in de basis en vormt hij het aanvallende middenveld met Mason Mount en Kai Havertz. Raheem Sterling zal vermoedelijk als spits spelen.

Your Chelsea team news from here on the south coast! ??@ParimatchGlobal | #SouChe pic.twitter.com/Su5TvoV38O — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2022

Chelsea is nog volop bezig om zichzelf te versterken. Wesley Fofana van Leicester City zal in de komende dagen, met zijn transfer naar the Blues, voor een bedrag van ongeveer 82 miljoen euro de op een na duurste verdediger aller tijden worden. Dinsdagavond wordt het centrum van de defensie bij Chelsea gevormd door Thiago Silva en Kalidou Koulibaly. De backposities worden bezet door César Azpilicueta en Marc Cucurella. Het defensieve blok op het middenveld bestaat uit Jorginho en Ruben Loftus-Cheek.

Opstelling Southampton: Bazunu, Walker-Peters, Salisu, Bella-Kotchap, Perraud, Elyounoussi, Lavia, Diallo, Ward-Prowse, Armstrong, Adams.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho; Mount; Ziyech, Havertz, Sterling.