Bakker lijkt door ingewikkelde transfer onderweg naar Italiaanse grootmacht

Dinsdag, 30 augustus 2022 • Noel Korteweg

Mitchell Bakker kan bij Internazionale de vervanger van Robin Gosens worden, die op zijn beurt de transfer naar Bayer Leverkusen lijkt te gaan maken. Dat melden Fabrizio Romano en diverse Italiaanse media. De ploeg uit de Bundesliga wil de 28-jarige Duitser in de laatste dagen van de zomerse transferwindow graag overnemen en ziet in Bakker een geschikte speler om de prijs van Nerazzurri te drukken. De transfer lijkt echter wel een ingewikkeld verhaal te worden.

Zo wordt Gosens officieel gezien namelijk nog gehuurd door Internazionale van Atalanta Bergamo, waarbij eerstgenoemde club een verplichte koopoptie heeft van vijftien miljoen euro. De club van Simone Inzaghi moet die transfersom aan het einde van dit seizoen overmaken aan Atalanta Bergamo. Het bedrag kan middels bonussen ook nog oplopen met tien miljoen euro. Bayer Leverkusen biedt volgens Sky Sport Italia een bedrag van 28 miljoen euro inclusief bonussen.

Bakker wordt door Romano en Tuttomercatoweb genoemd om de omgekeerde weg te bewandelen. De linksback kan de directe vervanger van Gosens worden bij Internazionale, maar is eventueel ook inzetbaar als linker centrale verdediger in een drie- of vijfmansdefensie. De komst van de ex-Ajacied zou daarom goed nieuws zijn voor Inzaghi omdat het oorspronkelijke target voor die positie, Francesco Acerbi van Lazio, niet haalbaar bleek.

Bakker kwam vorig jaar zomer voor een bedrag van zeven miljoen over van Paris Saint-Germain en speelde in zijn eerste seizoen in Duitsland dertig wedstrijden voor Bayer Leverkusen. De linksback kwam in de vier competitiewedstrijden tot nu toe dit seizoen tot twee basisplaatsen en twee invalbeurten. De zeventienvoudig international van Jong Oranje heeft nog een contract tot medio 2025 bij Bayer Leverkusen.