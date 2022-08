Lucas Ocampos reageert op transfer naar Ajax: ‘Een moeilijke situatie’

Dinsdag, 30 augustus 2022

Lucas Ocampos neemt met pijn in het hart afscheid bij Sevilla. De 28-jarige rechtervleugelspits, die volgens De Telegraaf voor twintig miljoen euro overkomt naar Ajax, gaf dinsdagavond bij het vliegveld van Sevilla een eerste reactie op zijn transfer. "Ik geloof dat dit de juiste beslissing is voor mij, mijn familie, de club en mijn toekomst", aldus Ocampos tegenover een handvol aanwezige journalisten.

Ocampos lijkt voor een transfer naar Ajax te kiezen om meer zicht op speeltijd te krijgen. In Amsterdam wordt hij de opvolger van Antony, die dinsdag officieel voor maximaal honderd miljoen euro werd verkocht aan Manchester United. Ocampos speelde drie seizoenen voor Sevilla en zal 'veel goede herinneringen' bewaren aan zijn tijd in Andalusië. "Het is natuurlijk niet makkelijk om een plek te verlaten waar ik zo gelukkig was en zo veel vrienden heb gemaakt", aldus de tienvoudig Argentijns international, die hoopt mee te mogen naar het WK in Qatar.

Bij Sevilla moest Ocampos het de laatste tijd vooral doen met invalbeurten. "Het is een moeilijke situatie", zegt de Zuid-Amerikaan, terwijl hij de koffer uit zijn auto pakt om richting het vliegtuig naar Amsterdam te gaan. "Ik vertrek met hele mooi herinneringen. Ik heb nergens spijt van en wil mijn dank uiten voor deze drie jaren. Ik heb hier kunnen groeien als mens en als voetballer."

"Ik wens Sevilla het beste. Het is een club die altijd voor alle prijzen zal meevechten. Nu gaat het wat moeizamer, maar snel zal de club weer het Sevilla worden die iedereen kent. Ik heb de trainer vandaag gesproken. Ik heb hem een knuffel gegeven, net als de rest van de technische staf. Ik vertrek als een betere voetballer dan op de dag dat ik hier aankwam. Ik ben heel blij, content." Sevilla is met slechts één punt uit drie duels dramatisch begonnen aan LaLiga. "Nu lijkt het allemaal negatief en maakt de club een beetje een moeilijk moment door, maar het wordt weer het oude Sevilla", zegt Ocampos.