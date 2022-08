Chelsea toont slagkracht met bod van 90 miljoen euro voor volgende zomer

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 19:52 • Wessel Antes • Laatste update: 21:41

Chelsea en RB Leipzig voeren verregaande gesprekken over Josko Gvardiol, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Premier League-club zou dinsdag zelfs een bod hebben uitgebracht van negentig miljoen euro voor de centrale verdediger. Chelsea wil Gvardiol deze zomer alvast vastleggen, zodat hij in de zomer van 2023 officieel naar Londen komt. Eerder had Manchester City al interesse in de twintigjarige Kroaat.

De Duitse krant BILD meldde begin augustus al dat Leipzig een bod van tachtig miljoen euro op Gvardiol resoluut van tafel heeft geveegd. In Duitsland ligt de snelle verdediger nog vast tot medio 2026. Gvardiol speelt nu ruim een jaar voor Leipzig, nadat de club hem in juli 2021 voor 18,8 miljoen euro overnam van Dinamo Zagreb. Inmiddels is het de bedoeling dat hij dit seizoen nog in de Bundesliga blijft, om volgend jaar naar Engeland te trekken. Het is niet bekend of Manchester City Gvardiol ook nog wil hebben, maar Chelsea is al bijna akkoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In eigen land staat Gvardiol al jaren bekend als het grootste verdedigende talent. Hij debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Zagreb. In totaal speelde Gvardiol 52 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. Met Zagreb werd de linkspoot tweemaal landskampioen en won hij de nationale beker. Sinds zijn komst naar Leipzig was Gvardiol in vijftig officiële wedstrijden goed voor twee doelpunten en vier assists.

Chelsea haalde in de huidige transferzomer met Kalidou Koulibaly al een dure centrale verdediger naar Londen. Voor de Senegalees werd circa 38 miljoen euro neergeteld. In totaal gaven the Blues deze transferzomer zo’n 186 miljoen euro uit aan onder meer Raheem Sterling en Marc Cucurella. Eind mei werd Chelsea overgenomen door de vermogende Amerikaan Todd Boehly en sindsdien strooit de club met transfersommen. Wesley Fofana zal in de komende dagen, met zijn transfer naar Chelsea, de volgende peperdure aanwinst worden.