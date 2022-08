Bedrijvig Feyenoord gelinkt aan Zweeds international met veertig interlands

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 18:20 • Wessel Antes

Feyenoord hoopt voor het verstrijken van de transferdeadline nog zaken te doen met Anderlecht over Kristoffer Olsson, zo meldt de Zweedse sportkrant Sportbladet dinsdagmiddag. De Rotterdammers zouden de 27-jarige middenvelder, die in Brussel nog vastligt tot medio 2025, willen huren met een optie tot koop. De zaakwaarnemer van Olsson ontkent het gerucht nog wel.

Het doorgaans betrouwbare medium 1908.nl meldt overigens wel dat Feyenoord bezig is met Olsson. De Rotterdammers hebben nog tot morgen om een nieuwe optie op de positie van Fredrik Aursnes binnen te halen. Dat zou Olsson kunnen zijn. Bij Anderlecht moet de middenvelder het dit seizoen namelijk doen met slechts 45 speelminuten in drie duels. Daarin gaf hij overigens wel één assist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het lijkt erop dat Feyenoord inmiddels verder kijkt dan de transfervrije Florian Grillitsch, nu ook Ajax geïnteresseerd is. Eerder viel ook de naam van Sivert Mannsverk in Rotterdam. De twintigjarige middenvelder staat onder contract bij Molde FK, waar Feyenoord vorige zomer ook Aursnes wegkocht. Molde ontving na de transfer van Aursnes naar Benfica nog 1,3 miljoen euro van Feyenoord, vanwege een afgesproken doorverkooppercentage.

Olsson is een Zweeds international die tot dusver veertig interlands speelde voor het nationale elftal. Hij genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Arsenal, waar hij uiteindelijk tot één officieel duel in de hoofdmacht kwam. Via FC Midtjylland, AIK Solna en FK Krasnodar kwam hij vorige zomer voor vier miljoen euro bij Anderlecht terecht. Voor de Belgische club speelde Olsson tot nu toe 48 wedstrijden, waarin hij zes assist gaf. Hij kan op alle posities op het middenveld uit de voeten.