Kluivert en AS Roma zijn voor 9,5 miljoen euro eindelijk van elkaar verlost

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 18:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:41

Justin Kluivert is dicht bij een overstap naar Fulham, meldt journalist Gianluca Di Marzio. Nadat de onderhandelingen met AS Roma eerder deze maand nog muurvast zaten, is er nu een opening gevonden tussen beide partijen. Als Kluivert inderdaad naar Londen verkast, zal het om een permanente transfer gaan. Sky Sports meldt dat het om een bedrag van 9,5 miljoen euro gaat, waarbij Roma een doorverkooppercentage van twintig procent heeft weten te bedingen.

Begin augustus meldde Nicolò Schira al dat een overgang naar Craven Cottage in kannen en kruiken was, maar dat bleek enigszins voorbarig. Volgens Di Marzio gaan de onderhandelingen nu wel in de juiste richting. Kluivert en Fulham zouden het al eens zijn geworden over de persoonlijke voorwaarden. De vleugelspeler kent geen al te gelukkige periode in Rome. De vleugelspeler verkaste in de zomer van 2018 voor ruim zeventien miljoen euro van Ajax naar AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad kwam hij in het seizoen 2018/19 tot 29 optredens in de Serie A. Het seizoen daarop werd het perspectief minder, al kwam hij nog wel tot 22 optredens op het hoogste Italiaanse niveau.

Verhuurperiodes bij RB Leipzig en OGC Nice volgden, maar een onuitwisbare indruk wist de 23-jarige aanvaller niet te maken. In Rome is zijn perspectief op speeltijd nihil. Zo is de concurrentie hevig en speelt trainer José Mourinho doorgaans in een 3-4-2-1-systeem, waarin buitenspeler Kluivert niet tot zijn recht komt. Het Italiaanse medium Il Tempo meldde eerder deze maand dat de Nederlander niet meer welkom was op de groepstrainingen van Mourinho. Begin juni sprak Kluivert al zijn vertrekwens uit, wat door de clubleiding van Roma niet geapprecieerd werd.

Bij Fulham zal Kluivert naar alle waarschijnlijkheid met Willian samen komen te spelen. De Braziliaan wordt dinsdag medisch gekeurd en zal daarna een eenjarig contract tekenen bij de promovendus. De komst van Willian zit er al een tijdje aan te komen, nadat hij zijn contract bij Corinthians liet ontbinden en de wens uitsprak graag naar Engeland terug te keren. De inmiddels 34-jarige aanvaller speelde al eerder voor twee Londense Premier League-clubs: Chelsea en Arsenal. The Cottagers zouden ook op het punt staan om linksback Layvin Kurzawa over te nemen van Paris Saint-Germain.