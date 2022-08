FC Groningen slaat elf miljoen af; woeste Strand Larsen mist training

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 17:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:18

FC Groningen heeft een bod van elf miljoen euro van Celta de Vigo op Jørgen Strand Larsen afgewezen. Volgens De Telegraaf heeft de Noor daar woedend op gereageerd en was hij dinsdag niet aanwezig op de training. De spits wil al langer vertrekken uit Groningen en sprak eerder al zijn ongenoegen over de starre houding van zijn werkgever.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen wees dinsdagochtend een bod van tien miljoen euro, exclusief een miljoen aan min of meer gegarandeerde bonussen, af. Daarnaast konden de Groningers ook nog eens een doorverkooppercentage van vijftien procent ontvangen. Na de afwijzing schakelde Celta de Vigo door naar een andere spits. Stand Larsen vindt Groningen hebzuchtig en snapt niets van de volgende afwijzing van de clubleiding. De spits vindt dat hij respectloos wordt behandeld door Fledderus. Vanwege zijn teleurstelling was Strand Larsen niet aanwezig op de training dinsdag.

Het afwijzen van het bod van de Galiciërs is des te opvallender, omdat dinsdagochtend de komst van Florian Krüger via de officiële kanalen werd bevestigd. De 23-jarige aanvaller komt over van Arminia Bielefeld en tekent voor vier jaar in Euroborg, met een optie op nog een seizoen. Toch houdt Fledderus voet bij stuk en is Celta de Vigo alweer de vierde club die een afwijzing heeft gekregen. Eerder zagen Middlesbrough, Bologna en Salernitana hun biedingen van rond de tien miljoen euro naar de prullenbak worden verwezen.

Strand Larsen noemde Groningen in gesprek met Voetbal International eerder al 'respectloos' en gaf zelfs aan mentale klachten over te houden aan de situatie. "Ik ben altijd vermoeid op trainingen en ik ben ook geestelijk vermoeid als ik thuiskom. Dat ben ik niet gewend en ik vind het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik krijg hulp van een mental coach, want het levert veel stress op en er zijn veel dingen waar ik over moet praten met andere mensen." Strand Larsen miste dit Eredivisie-seizoen echter nog geen minuut. In vier speelrondes kwam de Noor vooralsnog tot één doelpunt en één assist.