Ajax handelt razendsnel en haalt Ocampos als vervanger van Antony

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 16:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:45

Lucas Ocampos mag zich bijna Ajacied noemen, meldt De Telegraaf. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is Ajax een transfersom overeengekomen van twintig miljoen euro. De aanvaller kwam op hoofdlijnen al tot een akkoord met de regerend landskampioen. Verweij voegt toe dat de andere doelwitten voor de rechtsbuitenpositie, Leon Bailey en Justin Kluivert, niets meer hebben gehoord vanuit Amsterdam. Het vierde doelwit, Anwar El Ghazi, heeft inmiddels zijn jawoord gegeven aan concurrent PSV.

Volgens Radio Marca Sevilla heeft Ocampos dinsdagochtend afscheid genomen van zijn ploeggenoten en is hij daarna met zaakwaarnemer Pablo Martín Sabbag op het vliegtuig naar Amsterdam gestapt. Maandagochtend kwamen de geruchten over Ocampos echt op gang via het Twitteraccount Hamstelaar en Marca. De Spaanse sportkrant gaf aan dat de naam van Ocampos was gevallen in Amsterdam. Een vertrek van de Argentijn zou broodnodige ruimte maken in het salarishuis van de Spaanse club. Sevilla wil zich deze transferzomer namelijk nog versterken met een aanvaller en lijkt te zijn uitgekomen bij de transfervrije Adnan Januzaj.

In Amsterdam zou Ocampos met het oog op het naderende WK in Qatar graag meer aan spelen toekomen dan dat hij in Sevilla deed. Dinsdag trainde hij al niet meer met de groep mee bij Sevilla, waarna de geruchten over een transfer naar Ajax nog verder aanwakkerden. De aanvaller dient alleen de medische keuring nog te doorstaan en de papieren op tijd te ondertekenen. De transfermarkt in Nederland sluit woensdagavond om 23.59 uur, waardoor enige haast is geboden. Ocampos gaat bij Ajax een meerjarige verbintenis ondertekenen.

Maandagmiddag bevestigde Verweij het gerucht in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. “Ocampos is een serieuze optie, alleen dat is ook weer een speler van 28 jaar zonder restwaarde, indien je hem moet kopen. Het schijnt ook een lastige jongen te zijn, mentaal een apart geval. Maar wel een geweldige voetballer. Ik denk als Ajax de kans krijgt hem bij Sevilla weg te halen, dat ze hem zullen halen. Hij is daar een beetje op een dood spoor geraakt”, aldus Verweij.

Ocampos speelt sinds juli 2019 voor Sevilla, dat destijds vijftien miljoen euro betaalde aan Olympique Marseille voor de tienvoudig international van Argentinië. Ocampos is dus bezig aan zijn vierde seizoen in LaLiga, maar moet het dit seizoen met name doen met een rol als invaller. In 135 officiële wedstrijden voor los Rojiblancos was hij 34 keer trefzeker en leverde hij vijftien assists af. Met Sevilla won Ocampos in 2020 de Europa League.