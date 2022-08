Ruud van Nistelrooij kijkt uit naar samenwerking met ‘fantastische toevoeging’

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 15:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:37

Ruud van Nistelrooij kijkt uit naar de aanstaande samenwerking met Anwar El Ghazi. In gesprek met Voetbal International bevestigt de trainer van PSV dat de komst van de ex-Ajacied inderdaad zeer nabij is. De Telegraaf meldde maandag dat de 27-jarige aanvaller van Aston Villa zijn jawoord heeft gegeven aan een driejarig contract in het Philips Stadion. PSV bereikte zondag al een akkoord met Aston Villa over een transfersom van 2,5 miljoen euro, exclusief een half miljoen euro aan mogelijke bonussen.

De komst van El Ghazi is gezien de blessures in de voorhoede geen overbodige luxe. Zo liggen Luuk de Jong en Yorbe Vertessen er voorlopig nog uit, terwijl Noni Madueke dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer in actie zal komen. "We hebben nu de blessures van Luuk en Madueke. Vertessen komt er wel weer aan en we weten en wisten dat we goede jonkies hebben, die het ook goed doen. Maar iets meer in aantallen en ook als het gaat om ervaring is wel welkom, ook met het oog op het programma dat nog gaat komen."

Van Nistelrooij ziet dat de aanvaller van Aston Villa op verschillende posities kan worden geposteerd. "Hij kan goed op links spelen, als spits en vanaf rechts. Hij is een fantastische toevoeging met zijn kwaliteiten, die we hoog inschatten. Zijn flexibiliteit is ook uiterst positief." El Ghazi werd geboren in Barendrecht en speelde in de jeugd van Feyenoord en Sparta Rotterdam. Ajax plukte hem voor zijn laatste jaar in de junioren weg bij de Kasteelclub. In Amsterdam beleefde de tweevoudig Oranje-international zijn doorbraak in het profvoetbal. El Ghazi speelde twee jaar in het eerste van Ajax en werd in 2016 verkocht aan Lille OSC.

Naast de komst van El Ghazi is het ook mogelijk dat PSV een aanvaller kwijtraakt. Carlos Vinícius staat namelijk in de balangstelling van meerdere clubs. De 27-jarige Braziliaan, die wordt gehuurd van Benfica, zou volgens Van Nistelrooij nog kunnen vertrekken. In dat geval zou het huurcontract tussen PSV en Benfica verscheurd moeten worden. In het jaarverslag van Benfica stond dat PSV een verplichte optie tot koop heeft, maar dat is vanuit Eindhoven altijd ontkend. Volgens het Eindhovens Dagblad was de spits wel aanwezig op de afsluitende training van dinsdag, maar is het nog onzeker of hij in de wedstrijdselectie zal zitten voor het inhaalduel met FC Volendam op woensdag.