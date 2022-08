Unibet: een odd van 1.85 bij vier doelpunten van PSV tegen FC Volendam

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 23:00 • Laatste update: 15:14

PSV haalde afgelopen weekend flink uit met een 1-6 zege op Excelsior. Aan de hand van Xavi Simons lieten de Eindhovenaren niets heel van de Kralingse club. Woensdag staat de inhaalwedstrijd thuis tegen FC Volendam op het programma. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de tweede thuiswedstrijd van PSV van dit seizoen in de Eredivisie.

PSV is tot dusver nog steeds foutloos in de Eredivisie. Op 6 augustus werd in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 4-1 gewonnen van FC Emmen. Tijdens dat duel werden de Eindhovense doelpunten gemaakt door Johan Bakayoko, tweemaal Cody Gakpo en een eigen doelpunt van Maikel Kieftenbeld. Momenteel is het onduidelijk of Gakpo zijn laatste wedstrijd voor de Brabantse club reeds gespeeld heeft, maar Bakayoko en Ismael Saibari lieten eerder al zien goede alternatieven te zijn.

Volendam won afgelopen zondag voor het eerst sinds 2009 een wedstrijd in de Eredivisie. In eigen huis wisten de Palingboeren te stunten door FC Twente te verslaan. Hoewel Volendam met Robert Mühren en Henk Veerman twee gelouterde spitsen in huis heeft, was het de zeventienjarige Lequincio Zeefuik die de enige treffer van de wedstrijd maakte. Nu wacht opnieuw een grote uitdaging voor de Volendamse club.

PSV wist in de eerste drie wedstrijden in de Eredivisie maar liefst vijftien keer het net te vinden. Veel zal afhangen van de vorm van Joey Veerman, Simons en Saibari. Terwijl Daryl van Mieghem deze voetbaljaargang al twee doelpunten maakte en twee assists afleverde, zijn Mühren en Veerman nog op zoek naar hun eerste goalcontributie voor Volendam.

