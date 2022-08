‘Drommel droeg altijd heuptasjes, dus gaven we hem een Marokkaans paspoort’

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 16:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:09

In de serie Ex on the Pitch komen wekelijks twee ex-profvoetballers op bezoek in De Voetbalfabriek in Almere. Samen met presentator Jelle Kusters blikken ze terug op hun carrière en spelen ze een aantal minigames. In de derde aflevering is het de beurt aan Oussama Assaidi en Jos Hooiveld, die in het seizoen 2016/17 teamgenoten waren bij FC Twente.

Assaidi speelde in zijn carrière voor onder meer sc Heerenveen, Liverpool en de Marokkaanse nationale ploeg, maar wanneer hem gevraagd wordt wie zijn gekste teamgenoot is, hoeft hij niet lang na te denken. "Jos Hooiveld. Hij was wel een grappenmaker. Iedereen ging stuk om hem. Hij zorgde echt voor sfeer. Ik kwam eens met een driekwartbroek op de club, waarna hij zei: ‘heeft je broek ruzie met je schoenen?’. Heel droog, maar daar ga je dan wel stuk om."

Ook deelde Hooiveld eens als Sinterklaas cadeautjes uit bij FC Twente. “Daar zaten wel mooie cadeautjes bij, beetje pesterig. Joël Drommel, een fantastische gast, maar hij droeg altijd van die heuptasjes en trainingspakken. Dus toen gaven we hem een Marokkaans paspoort.” Assaidi kreeg chocoladegeld van Sinterklaas. “Hij wilde er nog mee betalen ook. Ik denk dat hij het nog heeft!”, lacht Hooiveld.

Niet alleen bij FC Twente was Hooiveld de grappenmaker van de groep. Ook tijdens zijn proefperiode bij FC Groningen liet hij zich gelden. “Etiënne Reijnen kwam naar me toe en zei: ‘jij hebt ook wel echt alles, hè? Panden in de stad, een mooi huis, volgens mij heb je alles hoor’, waarop ik zei: “Ik heb echt niet alles hoor. Hoe heet zo’n ding ook alweer dat je op je huis zet? Een hypotheek! Dat heb ik niet”, lacht hij. Verwonderlijk is het gebrek aan een hypotheek op zijn huis dan ook niet. De carrière van Hooiveld bracht hem langs Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden, Schotland, Denemarken, Engeland én de Verenigde Staten.

Beide oud-voetballers kenden hun hoogtepunt in Engeland. Assaidi noemt zijn debuut op Anfield. Op 4 oktober 2012 speelde de vleugelflitser voor het eerst in zijn nieuwe stadion tegen Udinese. Hooiveld denkt terug aan zijn doelpunt voor Southampton, waarmee hij zijn club naar de Premier League schoot. “Ook financieel gezien was dat een life changing moment. Als je ziet wat er in je contract staat als je naar de Premier League gaat, zit daar wel een verschil in. Keer twee!”, lacht hij. Assaidi ging voor het grote geld naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij voor Al-Ahli speelde. “Ik ben geen geldwolf, maar ben daar wel voor het geld naartoe gegaan”, lacht hij.

Tegenwoordig heeft Assaidi met een vriend de indoorhal Playershome geopend en is hij ook bezig met begeleiding van jongeren. “Een vriend van me vroeg of ik daarin geïnteresseerd was en dat heb ik gedaan. Dat gaat heel goed, en af en toe trappen we een balletje. Het profvoetbal mis ik niet. Het moeten presteren en de druk die daarbij komt. Steeds weg van m’n drie kinderen. Dus ik ben nu tevreden.” Hooiveld houdt zich bezig met vastgoed en zijn app Scorelit, die jonge amateurspelers aan voetbalprofessionals koppelt voor individuele coaching op maat. “Je wedstrijdbeelden kun je sturen naar iemand met professionele kennis en daarop krijg je individuele begeleiding. We hebben iets van tachtig à negentig spelers, trainers en scouts die bij de app zijn aangesloten. Iemand met bewezen kennis kun je inhuren om jou te helpen met hoe je een wedstrijd aanvliegt.”

