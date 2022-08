Unibet: een odd van 12.00 (!) voor de openingstreffer van Alexander Isak!

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 19:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:36

Liverpool liet afgelopen zaterdag op het eigen Anfield geen spaan heel van Bournemouth: 9-0. De monsternederlaag leidde enkele dagen later tot het ontslag van manager Scott Parker. De kans lijkt klein dat the Reds tegen Newcastle United een zelfde soort uitslag neerzetten. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone vooruit op de tweede thuiswedstrijd van Liverpool in de Premier League in vijf dagen tijd.

Het elftal van manager Jürgen Klopp kon een overwinning ook wel gebruiken. De eerste twee competitiewedstrijden werden afgesloten met een gelijkspel. Wat volgde was een pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Manchester United op Old Trafford. Tegen het povere Bournemouth werd dan eindelijk de eerste overwinning van het nog prille seizoen bijgeschreven. Virgil van Dijk, die de nodige kritiek ontving voor zijn optreden bij het doelpunt van Jadon Sancho bijna een week eerder, had een aandeel in het doelpuntenfestijn.

Newcastle United leek zondag tegen Wolverhampton Wanderers op weg naar de eerste nederlaag van het seizoen. In de slotminuut kwam Allan Saint-Maximin met een schitterende volley van net buiten de zestien op de proppen, waardoor the Magpies alsnog een punt overhielden aan het bezoek aan Molineux: 1-1. Enkele dagen staat opnieuw een lastige uitwedstrijd op het programma voor Newcastle, ditmaal tegen het opgeleefde Liverpool.

Het ambitieuze Newcastle legde vorige week circa zeventig miljoen euro neer voor de pas 22-jarige Isak, die zondag op de tribune zat om zijn nieuwe ploeggenoten aan het werk te zien in Wolverhampton. De kans is groot dat de voormalig spits van onder meer Willem II woensdag zijn debuut maakt op Anfield. Durft manager Eddie Howe de gok aan om Isak gelijk een basisplaats te gunnen tegen Liverpool?

