Antony verruilt Ajax officieel voor Man United en verplettert Eredivisie-record

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 14:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:11

Antony heeft zijn transfer naar Manchester United te pakken, meldt Ajax via de officiële kanalen. De Amsterdammers ontvangen 95 miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot 100 miljoen. De Braziliaan is daarmee de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Eredivisie. Ajax wilde de rechtsbuiten eigenlijk behouden, maar Antony wilde koste wat kost weg en verhuist nu dus naar Engeland.

De Braziliaans international bereikte al een persoonlijk akkoord. Antony tekent voor vijf seizoenen op Old Trafford en wordt herenigd met Erik ten Hag en Lisandro Martínez, met wie hij de vorige seizoenen samenwerkte in Amsterdam. In Manchester gaat de Braziliaan de concurrentiestrijd aan met onder meer Jadon Sancho, die doorgaans als rechtsbuiten wordt geposteerd. Ook de Zweed Anthony Elanga is dit seizoen door Ten Hag als rechtsbuiten opgesteld.

Ajax and Manchester United reach agreement on Antony Matheus dos Santos. — AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2022

Antony speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax tegen FC Groningen, waarin hij zijn laatste doelpunt en assist in Amsterdamse dienst noteerde. Bij de meest recente wedstrijden tegen Sparta Rotterdam en FC Utrecht was de vleugelspeler er al niet meer bij. Antony zei zich mentaal niet meer volledig te kunnen opladen om voor Ajax te spelen. In totaal speelde hij 82 wedstrijden voor de regerend landskampioen, waarin hij 24 keer scoorde en 22 assists afleverde. Als vervanger van Antony denkt Ajax aan onder meer Hakim Ziyech, al moet nog worden bezien of die transfer financieel haalbaar is. Ook Lucas Ocampos, Leon Bailey en Anwar El Ghazi worden genoemd, al is laatstgenoemde hard op weg naar PSV.

In gesprek met transfermarktexpert Fabrizio Romano liet Antony al weten graag de overstap naar de Premier League te maken. "In juni dit jaar onderbrak ik mijn vakantie om de managers van Ajax, inclusief de nieuwe trainer, te informeren over mijn wens om te vertrekken, en dat ze hier over moesten nadenken. Toen ik begon in Amsterdam, was het een project voor twee seizoenen. Tijdens de transferperiode deed Ajax een voorstel voor een nieuw contract. Ik heb daarop nog een keer duidelijk gemaakt dat ik weg wil bij Ajax."

Record

Antony is met zijn 95 miljoen euro de duurste uitgaande transfer ooit in de Eredivisie. Hij volgt Frenkie de Jong op, die in de zomer van 2019 voor 86 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Barcelona. De top vijf wordt gecompleteerd door Matthijs de Ligt (85,5 miljoen, van Ajax naar Juventus), Lisandro Martínez (57 miljoen, van Ajax naar Manchester United) en Hirving Lozano (45 miljoen, van PSV naar Napoli). United betaalt Ajax een vaste som van 95 miljoen euro voor Antony, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot 100 miljoen.