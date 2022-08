Yilmaz clasht met Demouge: ‘Het was te schandalig voor woorden’

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:17

De spanningen bij Fortuna Sittard zijn na de nederlaag tegen sc Heerenveen (2-1) tot een nieuw kookpunt gestegen. De Limburgers staan na vier speelronden troosteloos onderaan met nul punten en verkeren in een diepe crisis. De nederlaag in Friesland leidde onder meer tot een flinke clash tussen sterspeler en beleidsbepaler Burak Yilmaz en spitsentrainer Frank Demouge, schrijft Voetbal International.

Sinds het ontslag van trainer Sjors Ultee heeft Yilmaz de touwtjes in handen genomen in Sittard. De aanvaller zet de lijnen uit en heeft een belangrijke stem in het bepalen van de opstelling. Daarmee kon niet voorkomen worden dat de ploeg op bezoek bij Heerenveen met 2-0 achterstond bij rust. "Yilmaz was ontstemd", schrijft VI in een reportage. "Voor hij dat in woord en gebaar duidelijk maakte aan zijn medespelers, begaf hij zich naar de trainerskleedkamer. Teamgenoten hoorden hoe Yilmaz de staf uitkafferde. Er deugde niets van het spel, van de coaching. Spelers wisten niet wat ze hoorden."

Ook Demouge moest het flink ontgelden. De spitsentrainer sprak zich uit over de tirade van Yilmaz en kreeg de hoofdrolspeler niet veel later op zijn dak. "Voor het Abe Lenstra Stadion kwam het in de spelersbus volgens getuigen tot een enorme woede-uitbarsting van de 77-voudig Turks international. Demouge kreeg de wind van voren. ‘Het was te schandalig voor woorden’, aldus één van de Fortuna-spelers. De rit terug naar Sittard verliep in ijzige stilte." Fortuna heeft sinds vorige week een tolk in dienst om de visie van Yilmaz over te kunnen brengen op de technische staf en de rest van de selectie.

Ondertussen wordt druk gespeculeerd over de exacte reden achter het ontslag van Ultee. De oefenmeester moest vorige week het veld onverwachts ruimen en zag Yilmaz de touwtjes in handen nemen. Volgens VI heeft het ontslag van Ultee vooral te maken met het feit dat hij vasthield aan Yanick van Osch en weigerde Dogan Erdogan op te stellen. Tegen Heerenveen kreeg de middenvelder wél het vertrouwen, net als de van Hellas Verona gehuurde doelman Ivor Pandur. Laatstgenoemde maakte een sterke indruk en voorkwam erger voor de ploeg van interim-trainer Dominik Vergoossen.