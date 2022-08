Historische nederlaag leidt na speelronde 4 al tot eerste Premier League-ontslag

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 11:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:36

Scott Parker is al na vier speelronden ontslagen als trainer van Bournemouth, meldt de club via de officiële kanalen. The Cherries verloren zaterdag met liefst 9-0 van een ontketend Liverpool en evenaarden daarmee het record van de grootste nederlaag in de Premier League ooit. Assistent Gary O'Neil zal voorlopig als interim-trainer fungeren. Opvallend is dat Bournemouth drie van de eerste vier wedstrijden uitkwam tegen absolute topploegen, terwijl het andere duel werd gewonnen.

Bournemouth begon het seizoen nog uitstekend met een 2-0 overwinning op Aston Villa. Nadien was het programma met wedstrijden tegen Manchester City, Arsenal en Liverpool bijzonder zwaar en de club verloor al die drie duels dan ook. De historische wedstrijd op Anfield lijkt de clubleiding teveel te zijn geweest. Parker kende vorig seizoen gelukkigere tijden, toen hij met Bournemouth als tweede eindigde in de Championship en daarmee promoveerde naar het hoogste niveau.

Mede-eigenaar Maxim Demin laat op de website van Bournemouth weten dankbaar te zijn voor Parker's tijd bij de club. "Onze promotie naar de Premier League vorig seizoen onder zijn leiding zal altijd worden herinnerd als een van de succesvolste seizoenen uit onze historie. Echter, om ons te blijven ontwikkelen als team en als club, moeten we onvoorwaardelijk achter onze strategie staan om de club op een duurzame manier te onderhouden. We moeten ook geloof hebben en elkaar respecteren. Dat is de aanpak die deze club zoveel succes in onze recente historie heeft gebracht en waar we niet van gaan afzien. Onze zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer begint direct."

Parker begon zijn spelerscarrière in 1997 en speelde voor zes verschillende clubs in de Premier League: Charlton Athletic, Chelsea, Newcastle United, West Ham United, Tottenham Hotspur en Fulham. Bij laatstgenoemde club ging de achttienvoudig Engels international in het seizoen 2018/19 aan de slag als assistent-trainer. In februari 2019 werd hij hoofdcoach op Craven Cottage, waar hij tot de zomer van 2021 zou blijven. Na een zeer succesvol seizoen in de Championship houdt het avontuur van Parker in Zuid-Engeland op.