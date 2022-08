Elftal van de Week: ADO Den Haag domineert; Kluivert blinkt uit

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 15:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. ADO Den Haag verzekerde zich tegen Jong Ajax (4-0) van de eerste overwinning van het seizoen en is meteen hofleverancier. Jong FC Utrecht en Almere City zijn beiden met twee spelers eveneens goed vertegenwoordigd.

De klinkende 4-0 overwinning zorgt ervoor dat ADO Den Haag zich deze week hofleverancier mag noemen van het Elftal van de Week. Denzel Hall, Max de Waal en Xander Severina zijn namens de hofstadclub vertegenwoordigd. Jong FC Utrecht levert met Ruben Kluivert en Christopher Mamengi twee spelers, net als Almere City (Jeredy Hilterman en Stijn Keller). Emil Hansson wist Heracles Almelo eigenhandig aan een punt te helpen tegen MVV Maastricht (2-2) en bekleedt als meest waardevolle speler van de Keuken Kampioen Divisie (drie goals, drie assists) de linksbuitenpositie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Severina was tegen Jong Ajax goed voor twee goals en een assist. Dat is opmerkelijk, daar hij in zijn voorgaande 21 wedstrijden namens ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie slechts één keer bij een doelpunt betrokken was (één assist). Namens PEC Zwolle was Jordy Tutuarima verantwoordelijk voor de snelste goal in de Keuken Kampioen Divisie sinds 22 januari 2010, toen Reza Ghoochannejhad namens SC Cambuur eveneens na 9 seconden scoorde tegen Veendam. Kluivert was goed voor liefst twaalf uitverdedigende acties, het hoogste aantal van alle spelers afgelopen weekend.

Elftal van de Week in de Keuken Kampioen Divisie: Keller; Hall, Amevor, Kluivert, Mamengi; Souren, De Waal, Tutuarima; Severina, Hilterman, Hansson