Schreuder noemt zijn favoriete trainer: ‘Zo veel uitstraling en charisma...’

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 10:37 • Tom Rofekamp

Alfred Schreuder kijkt met bewondering naar Carlo Ancelotti. Bij Rondo wordt de hoofdtrainer van Ajax gevraagd naar de beste in zijn vak, en noemt daarop de naam van de 63-jarige Italiaan. Schreuder prijst buiten zijn hoeveelheid prijzen vooral de manier waarop Ancelotti zijn emoties altijd weet te bewaren langs de lijn. Al Schreuders tafelgenoten zijn het erover eens dat er momenteel niemand kan tippen aan de manager van Real Madrid - behalve Jan van Halst.

"Ancelotti", antwoordt Schreuder al snel wanneer hij de vraag krijgt over wie hij de beste vindt wereldwijd. Hij licht toe: "Ik denk door de manier waarop hij het vak beleeft. Als je al zo veel prijzen hebt gewonnen bij verschillende clubs... maar het is ook zijn uitstraling, zijn charisma, en de manier waarop hij dat managet. Hij is altijd heel rustig, hij blijft heel nederig, dat vind ik prachtig." Dat Ancelotti misschien geen klassieke veldtrainer is zoals Schreuder zelf, maakt voor de Barnevelder niet uit: "Dat is misschien ook gegroeid in zijn leeftijd."

Tafelgenoten Marco van Basten en Ruud Gullit zijn het roerend eens met Schreuder over Ancelotti. "Hij legt het altijd bij het team, dat vind ik heel mooi", aldus eerstgenoemde. Alleen Van Halst heeft iemand anders hoger aangeschreven staan. "Pep Guardiola", aldus de analist. "Ik vind het knap hoe bij elke club weer zijn hand zichtbaar wordt."

Ancelotti won in zijn carrière als trainer 24 prijzen, waaronder vier Champions League-trofeeën (tweemaal met AC Milan, tweemaal met Real Madrid). De eerste trofee die hij won was de Intertoto Cup van 1999 met Juventus. De meest recente van het rijtje is de UEFA Super Cup van enkele weken geleden. Afgelopen seizoen pakte hij met Real Madrid drie prijzen: het landskampioenschap, de Champions League en de Supercopa.