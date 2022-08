Ajax mikt voor verstrijken transferdeadline nog op één van drie keepers

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 09:12 • Tom Rofekamp

Naast de voorhoede wil Ajax ook het keepersgilde nog versterken voor het verstrijken van de transferwindow. Volgens de doorgaans betrouwbare Twitteraar Hamstelaar hebben de Amsterdammers een shortlist waarop drie namen prijken: Odysseas Vlachodimos (Benfica), Mark Flekken (SC Freiburg) en Ersin Destanoglu (Besiktas). Daarbij zou eerstgenoemde de droomkandidaat zijn.

Ajax-trainer Alfred Schreuder beschikt momenteel met Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter over drie volwaardige keepers in zijn selectie. Pasveer (38) en Stekelenburg (39) zijn echter al aardig op leeftijd, terwijl de 21-jarige Gorter niet betrouwbaar genoeg bleek op de momenten dat hij de kans kreeg. In het beloftenelftal heeft Ajax nog een talentvolle doelman lopen in de persoon van Charlie Setford, maar de achttienjarige goalie ligt al een tijdlang uit de roulatie vanwege een gebroken pols.

Daarom bekijkt Ajax zijn opties elders. Fabrizio Romano onthulde een week geleden de interesse van de landskampioen in Vlachodimos, daar De Telegraaf en De Limburger de naam van Flekken eind mei al uit de doeken deden. Destanoglu is de nieuwste naam op de lijst. Volgens Hamstelaar waren er afgelopen weekend scouts van Ajax aanwezig bij het duel tussen Besiktas en Sivasspor, naar alle waarschijnlijkheid om de 21-jarige goalie te bekijken. Hoewel Destanoglu door zijn leeftijd degene met de meeste restwaarde is, blijft hij nummer drie op de lijst.

Mocht er niets meer veranderen in het keepersbestand van Ajax, lijkt Pasveer dit seizoen eerste keus te blijven. Gorter kreeg de kans in de Johan Cruijff Schaal, maar was met enkele opzichtige blunders grotendeels schuldig aan de 3-5 nederlaag. Bij de seizoensouverture van de Eredivisie stond Pasveer alweer onder de lat. Gorter leek deze zomer nog even op weg naar de uitgang bij Ajax, maar volgens ESPN besloot hij na een gesprek met Schreuder toch te blijven.