Fans Manchester United zetten zeilen bij in gevecht tegen clubeigenaars

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 08:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:21

Er lijkt komende zondag op Old Trafford wederom een grootschalig protest tegen de clubeigenaren van Manchester United plaats te gaan vinden. The 1958, een groep toegewijde fans die naar eigen zeggen 'de waarden van de club wil beschermen', deelde maandag een uitvoerige planning daarvoor op Twitter. De supportersgroep agiteert al langer tegen het bewind van de familie Glazer, maar verwijt de club het proberen te verhullen van de protestacties.

The 1958 noemt op het gedeelde pamflet enkele acties waarmee United de protesten zou hebben geprobeerd te maskeren. Zo zouden the Red Devils zendergroep Sky Sports hebben gezet de protesten buiten beeld te laten en sociale mediapartijen onder druk hebben gezet om hashtagcampagnes de kop in te drukken. Ook zouden protestvlaggen met de tekst '#GlazersOut' van de fans zijn afgenomen, ook van hen in de invalidenvakken.

Details for Arsenal! A different type of protest. Time to show the Glazers that the club belongs to the fans! Be loud. Be visual! Please share and retweet! More details to follow????#FlagsInOldTrafford pic.twitter.com/xC59MvfTzH — The 1958 (@The__1958) August 29, 2022

De supportersgroep ziet het als bewijs dat de protesten werken. Daarom worden alle fans van United opgeroepen om komende zondag tegen Arsenal zowel binnen als buiten het stadion vlaggen en spandoeken mee te nemen die voldoen aan bepaalde vormvereisten. Op die manier zou de club de protestacties de kop niet in moeten kunnen drukken.

Voorafgaand aan de eerste Premier League-wedstrijd onder Erik ten Hag (1-2 verlies tegen Brighton & Hove Albion) en het gewonnen duel met Liverpool (2-1) werd er al massaal geprotesteerd door The 1958. De groep acht de Glazers ongeschikt om de club te leiden. In het licht van de protesten kwamen er enkele partijen naar voren die geïnteresseerd zou zijn om de club over te nemen. Onder hen bevond zich onder meer Sir Jim Ratcliffe, een zakenman met een vermogen dat door Forbes op zo'n dertien miljard euro wordt geschat. Ratcliffe is momenteel al eigenaar van OGC Nice. Ook Michael Knighton, een zakenman die Manchester United dertig jaar geleden ook in handen te krijgen, zou klaarstaan om binnen afzienbare tijd een bod uit te brengen op de club.

De familie Glazer staat al sinds 2005 aan het roer op Old Trafford. Zakenman Malcolm Glazer verkreeg uiteindelijk het eigenaarschap door geleidelijk aandeelhouders uit te kopen tussen 2003 en 2005. Nadat Malcolm een hartaanval kreeg, namen zijn zoons Joel en Avram het bestuur van United over. Onder het bewind van de familie Glazer behaalde Manchester United achttien prijzen, waaronder vijf landstitels en een Europa League.