Chong heeft koppen bij ex-werkgever om en lijkt Old Trafford te gaan verlaten

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 07:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:11

Manchester United en Birmingham City zijn in verregaande onderhandelingen over een transfer van Tahith Chong, meldt Fabrizio Romano. Alhoewel de transfermarktexpert geen uitsluitsel kan geven, zou het kunnen gaan om een definitieve overstap. De Championship-club zet daar namelijk op in. Chong, die nauwelijks perspectief heeft op speeltijd in Manchester, speelde afgelopen seizoen ook al voor Birmingham.

De 22-jarige vleugelspits wordt al enkele jaren op rij verhuurd door zijn broodheer, maar wist voor zijn periode bij Birmingham City nergens echt indruk te maken. Hoewel Chong de helft van afgelopen seizoen miste vanwege blessureleed, zijn de beleidsbepalers van de club toch om. In de twintig wedstrijden die de Nederlands jeugdinternational voor Birmingham speelde kon hij steevast rekenen op een basisplaats. Chong was in totaal goed voor één doelpunt en drie assists.

Mocht er worden besloten tot een definitieve transfer, komt er een einde aan een zesjarige periode van Chong bij Manchester United. De aanvaller maakte in april 2016 de overstap vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord, omdat hij teleurgesteld was over het feit dat er geen plan voor hem lag in Rotterdam. Chong werkte al zich snel omhoog op Carrington en maakte in januari 2019 zijn officiële debuut voor het eerste elftal van the Mancunians. Een definitieve uitbraak bleef echter uit. Chong werd achtereenvolgens verhuurd aan Werder Bremen, Club Brugge en Birmingham City en alleen laatstgenoemde raakte écht overtuigd. De geboren Curaçaoër heeft nog een contract tot medio 2023 op Old Trafford.

Birmingham verzekerde zich maandag ook al van de tijdelijke komst van Chongs teamgenoot bij United Hannibal Mejbri. De talentvolle Tunesiër tekende voor één seizoen bij de Blues, die geen optie tot koop bedongen. Manchester United ziet erg veel toekomst in Mejbri; Romano verwacht dat de negentienjarige middenvelder in de komende maanden zijn tot medio 2026 doorlopende contract dan ook zal verlengen. Mejbri kwam vooralsnog tot drie duels in de hoofdmacht van .