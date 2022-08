Griezmann helpt Atlético Madrid met lucky goal aan broodnodige driepunter

Atlético Madrid heeft maandag de weg omhoog in LaLiga gevonden. De ploeg van Diego Simeone wist op bezoek bij Valencia bepaald niet te overtuigen, maar won wel dankzij een lucky doelpunt van de net ingevallen Antoine Griezmann: 0-1. Zo herstelt Atlético zich van de pijnlijke thuisnederlaag tegen Villarreal (0-2) en staat het na drie speelronden met zes punten op plek zes in LaLiga. Gennaro Gattuso kent met Valencia een stroeve start: drie punten brengen los Ché naar de veertiende plaats.

De Madrilenen verschenen met vier andere namen aan de aftrap in vergelijking met een week geleden tegen Villarreal: José María Giménez, Saúl Ñíguez, Rodrigo de Paul en Geoffrey Kondogbia kwamen in het elftal. Het spitsenkoppel, bestaande uit Álvaro Morata en João Félix bleef staan, waardoor Griezmann opnieuw op de bank moest beginnen.

Al na twee minuten schoot Morata de bal op aangeven van De Paul tegen de touwen, maar de VAR constateerde dat de spits de bal in de aanloop met de hand had beroerd: geen geldige treffer. Twintig minuten later overkwam Valencia aan de overzijde iets soortgelijks. Yunus Musah pegelde de bal van grote afstand fantastisch achter Jan Oblak, maar moest toezien hoe de VAR ingreep vanwege een overtreding van Mouctar Diakhaby op Félix.

De VAR pakte een nieuwe hoofdrol bij een cruciaal moment vlak voor rust. De doorgebroken Morata werd neergelegd door Thierry Correia, die daarvoor direct rood kreeg. De videoscheidsrechter besliste wederom anders: Morata bleek buitenspel te hebben gestaan, waardoor Valencia met elf man kon blijven staan. Los Ché kwamen in blessuretijd van de eerste helft nogmaals goed weg, toen Morata de bal één-op-één niet langs de voet van Giorgi Mamardashvili kreeg geschoten.

De tweede helft kenmerkte zich door een stuk minder spektakel. Het inbrengen van Griezmann bleek na 64 minuten een gouden greep van Simeone: de Fransman schoot bij zijn eerste balcontacten van zestien meter raak: 0-1. Griezmann had veel geluk dat zijn inzet afketste op het lichaam van Eray Cömert en Mamardashvili kansloos liet. Valencia zocht naar de gelijkmaker, maar kon Atlético ondanks veel balbezit niet aan het wankelen brengen. Morata zag in de slotfase een rake kopbal afgekeurd worden wegens buitenspel.