VZ 5: PSV onderhandelt na bod op Gakpo; Ronaldo ziet uitweg bij United

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:03

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Southampton meldt zich bij PSV met forse aanbieding voor Cody Gakpo

Southampton heeft zich officieel bij PSV gemeld voor Cody Gakpo, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Premier League-club wil 35 tot 40 miljoen euro betalen voor de 22-jarige vleugelspits. PSV gaat daar nog niet mee akkoord en zet in op een bedrag rond de 50 miljoen euro. Manchester United, dat al weken wordt genoemd, heeft zich niet gemeld.

Lees hier meer over het bod van Southampton op Gakpo.

Ajax en Sevilla onderhandelen over ‘topprioriteit’ Lucas Ocampos

Ajax en Sevilla zijn inmiddels in gesprek over een transfer van Lucas Ocampos, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond. De Italiaanse journalist beweert dat de buitenspeler van Sevilla momenteel topprioriteit is als opvolger van Antony, die naar verluidt dinsdag wordt gepresenteerd bij Manchester United. Eerder werd al duidelijk dat een terugkeer van Hakim Ziyech ver weg is.

Lees hier over de onderhandelingen tussen Ajax en Sevilla.

De Graafschap woedend op Sheffield Wednesday en Sow: ‘We zijn genaaid’

De Graafschap is diep teleurgesteld in Sylla Sow en Sheffield Wednesday, zo meldt de club aan De Gelderlander. De aanvaller had een overeenkomst met de Superboeren gesloten, maar besloot op het laatste moment toch om voor Go Ahead Eagles te kiezen.

Lees hier meer over de gekaapte deal van Go Ahead Eagles.

‘Ronaldo zet Jorge Mendes aan het werk om transfer definitief te maken’

Cristiano Ronaldo lijkt op weg te zijn naar Napoli, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Portugees zou zijn goedkeuring hebben gegeven aan een transfer naar het Stadio Diego Armando Maradona. De superster wil Manchester United al de hele transferzomer achter zich laten en lijkt nu dus zijn heil te gaan zoeken in Zuid-Italië.

Lees hier meer over de wens van Ronaldo.

Ajax wil Feyenoord dwarsbomen en meldt zich officieel voor Grillitsch

Ook Ajax is geïnteresseerd in de transfervrije Florian Grillitsch, zo melden 1908.nl, Voetbal International en journalist Mike Verweij van De Telegraaf maandagavond. Vorige week werd al bekend dat Feyenoord de 27-jarige Oostenrijker graag ziet komen. De Rotterdammers kwamen tot op heden nog niet tot een akkoord met de middenvelder en moeten nu vrezen dat de aartsrivaal de deal gaat kapen.

Lees hier meer over de transferstrijd tussen de aartsrivalen.