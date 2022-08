PSV bereikt ook persoonlijk akkoord en kan Anwar El Ghazi presenteren

Maandag, 29 augustus 2022 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Alleen de medische keuring scheidt Anwar El Ghazi nog van een dienstverband bij PSV, zo meldt De Telegraaf. De 27-jarige aanvaller van Aston Villa heeft zijn jawoord gegeven aan een driejarig contract in het Philips Stadion. PSV bereikte zondag al een akkoord met Aston Villa over een transfersom van 2,5 miljoen euro, exclusief een half miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Volgens het Eindhovens Dagblad leek het Premier League-salaris van El Ghazi een struikelblok te kunnen worden bij een overstap naar PSV, maar de partijen hebben elkaar maandag alsnog gevonden. De rechteraanvaller, die ook op links kan spelen, wordt aangetrokken met het oog op de zware enkelblessure van Noni Madueke, die PSV pas in 2023 terugverwacht.

El Ghazi werd geboren in Barendrecht en speelde in de jeugd van Feyenoord en Sparta Rotterdam. Ajax plukte hem voor zijn laatste jaar in de junioren weg bij de Kasteelclub. In Amsterdam beleefde de tweevoudig Oranje-international zijn doorbraak in het profvoetbal. El Ghazi speelde twee jaar in het eerste van Ajax en werd in 2016 verkocht aan Lille OSC.

Sinds 2019 staat El Ghazi onder contract bij Aston Villa, dat negen miljoen euro voor hem betaalde aan Lille. De tweevoudig Oranje-international raakte vorig jaar uit the gratie bij the Villans en werd in januari op huurbasis naar Everton gestuurd. Daar werd het niet veel beter, want Frank Lampard deed slechts in twee officiële duels een beroep op El Ghazi. De voormalig Ajacied staat op 119 officiële duels voor Aston Villa, waarin hij goed was voor 26 goals en zestien assists. Zijn contract loopt tot medio 2023.

El Ghazi is de negende nieuwkomer bij PSV. Eerder kwamen ook Luuk de Jong (Sevilla), Walter Benitez (OGC Nice), Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Guus Til (Spartak Moskou), Boy Waterman (OFI Kreta), Ki-jana Hoever (gehuurd van Wolverhampton Wanderers), Sávio (gehuurd van Troyes), Jarrad Branthwaite (gehuurd van Everton).