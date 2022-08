Weghorst is bij debuut van Alli wederom goud waard voor overtuigend Besiktas

Maandag, 29 augustus 2022 om 22:39 • Wessel Antes • Laatste update: 22:50

Wout Weghorst was maandagavond wederom belangrijk tijdens de 3-1 zege van Besiktas op Sivasspor. De dertigjarige spits was voor rust trefzeker met een kopbal en gaf daarnaast een assist op Jackson Muleka. Weghorst staat inmiddels op twee goals en drie assists voor Besiktas in vier officiële wedstrijden.

Dele Alli maakte maandag direct zijn debuut in de basis bij Besiktas. Trainer Valérien Ismaël posteerde de 26-jarige Engelsman op ‘10’ achter Weghorst. Met Alli beleefde de Turkse grootmacht een gemakkelijke avond in het Vodafone Park. Al in de twaalfde minuut bracht buitenspeler Muleka Besiktas op aangeven van Weghorst op voorsprong. De Nederlandse targetman legde de bal randje zestien precies klaar voor Muleka, die Sivasspor-keeper Ali Vural kansloos achterliet.

Vervolgens was Weghorst zelf trefzeker. De opstomende Valentin Rosier lanceerde een voorzet op maat, die door Weghorst perfect in de rechteronderhoek werd geknikt: 2-0. Nog voor het rustsignaal wist Muleka uit een hoekschop van Arthur Masuaku met een rake kopbal Vural opnieuw te verschalken, waardoor Besiktas met een voorsprong van drie treffers de rust in ging.

Na rust deed Besiktas het rustiger aan en werden Muleka en Masuaku na een uur spelen gewisseld. Later werden ook Alli en Weghorst naar de kant gehaald. Kara Kartallar kregen vlak voor tijd nog de 3-1 tegen via middenvelder Dia Saba, maar sluiten de vierde speelronde wel als koploper af. De eerste plek wordt overigens gedeeld met Gaziantep, dat ook tien punten verzamelde maar een slechter doelsaldo heeft.