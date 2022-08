Ajax wil Feyenoord dwarsbomen en meldt zich officieel voor Grillitsch

Maandag, 29 augustus 2022 om 21:43 • Wessel Antes • Laatste update: 22:27

Ook Ajax is geïnteresseerd in de transfervrije Florian Grillitsch, zo melden 1908.nl, Voetbal International en journalist Mike Verweij van De Telegraaf maandagavond. Vorige week werd al bekend dat Feyenoord de 27-jarige Oostenrijker graag ziet komen. De Rotterdammers kwamen tot op heden nog niet tot een akkoord met de middenvelder en moeten nu vrezen dat de aartsrivaal de deal gaat kapen.

Alfred Schreuder kent Grillitsch al uit zijn tijd als hoofdtrainer van Hoffenheim. Eerder deze zomer hadden beide partijen al contact over een transfer. Ajax zou Grillitsch na het vertrek van Antony naar Manchester United graag zien komen, zodat Steven Berghuis zich meer kan gaan richten op een rol in de voorhoede. Maandagavond werd al bekend dat Antony inmiddels in Manchester is voor zijn medische keuring, die transfer zal snel afgerond worden.

1908.nl zegt al geruime tijd te weten van de belangstelling van Ajax en meldt verder dat Feyenoord zich geen zorgen maakt. Het medium, dat wordt geleid door een Feyenoord-fan, heeft Feyenoord zelf ingelicht over de belangstelling van de aartsrivaal zodat de club eventueel sneller kan anticiperen. De club heeft met Sivert Mannsverk namelijk een alternatief target voor het vervangen van Fredrik Aursnes op de korrel. De twintigjarige Mannsverk staat echter nog tot medio 2025 onder contract bij Molde FK, waardoor hij een transfersom zal kosten.

Grillitsch kwam in zijn carrière in totaal tot 257 officiële wedstrijden in Duitsland, waarvan 178 in de Bundesliga. Daarin wist hij 32 keer te scoren en fungeerde hij 31 keer als aangever. Namens de nationale ploeg van Oostenrijk kwam hij 26 keer in actie. Eén keer wist hij het net te vinden. Tijdens het EK kwam hij vorig jaar tegen het Nederlands elftal na een uur spelen binnen de lijnen. Feyenoord heeft met Gernot Trauner al een Oostenrijker in de gelederen, al is het nu nog maar de vraag of hij Grillitsch kan gaan verwelkomen.