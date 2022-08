Enner Valencia trapt naar opponent en leidt pijnlijke avond in voor Fenerbahçe

Maandag, 29 augustus 2022 om 20:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:44

Fenerbahçe is op bezoek bij Konyaspor tegen een nederlaag aangelopen. De Gele Kanaries verloren met 1-0 door een rake kopbal van Muhammet Demir. Fenerbahçe speelde een groot gedeelte van de wedstrijd met tien man na een rode kaart van Enner Valencia. Het tegendoelpunt kwam echter pas nadat ook Konyaspor rood kreeg. Door de nederlaag is de ploeg uit Istanbul zijn ongeslagen status kwijt en staat het voorlopig vierde; Konyaspor staat knap derde.

Fenerbahçe begon met Ferdi Kadioglu als rechtsback. Trainer Jorge Jesus veranderde verder weinig aan zijn basisopstelling ten opzichte van het duel met Adana Demirspor. Wel werd Serdar Dursun geslachtofferd ten faveure van Diego Rossi. De Uruguayaan vormde het spitsenkoppel met Valencia. Ook Konyaspor wisselde een keer ten opzichte van de vorige speelronde: Amar Rahmanovic kreeg in de spits de voorkeur boven Domagoj Pavicic. Bij de thuisploeg stond ook ex-Ajacied Robert Muric in de basis.

????????! ?? Enner Valencia deelt een trap uit en kan dus direct vertrekken ?? Fenerbahçe moet al snel met 10 man verder...#ZiggoSport #SuperLig #KNYvFB pic.twitter.com/ev9XKzPs0f — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2022



Na een weinig verheffende openingsfase kreeg Valencia na 22 minuten spelen rood. De Ecuadoriaan gaf na wat duw- en trekwerk Konyaspor-verdediger Adil Demirbag een trap, waarna de spits van Fenerbahçe mocht inrukken. Demirbag kreeg voor zijn aandeel in het opstootje de gele kaart gepresenteerd. Met een overtalsituatie probeerde de thuisploeg de openingstreffer te forceren. Voorzetten vanaf de flanken resulteerden echter niet in al te grote kansen, waardoor 0-0 een logische ruststand was.

Na rust kreeg ook Konyaspor rood. Invaller Bright Osayi-Samuel was te snel voor Demirbag, die een tackle inzette en zijn tweede gele kaart kreeg. Muric kreeg tien minuten na rust de uitgelezen kans om de score te openen. De voorzet van Zymer Bytyqi op de Kroaat bij de tweede paal was fraai, maar hij schoot recht op Fenerbahçe-doelman Altay Bayindir. Even later was het wel raak voor Konyaspor. Op aangeven van Bytyqi kopte Demir raak. Even later dacht Demir de score te hebben verdubbeld, maar de spits bleek in buitenspelpositie te staan. Fenerbahçe probeerde nog wel de gelijkmaker te forceren, maar door het slordige spel zat een resultaat er niet meer in.