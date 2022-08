Hoe Denemarken een EK won waaraan het helemaal niet mocht meedoen

Maandag, 29 augustus 2022 om 20:03

De voetbalhistorie is er een waar al decennialang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met in deze editie: het legendarische EK van 1992.

Als regerend Europees kampioen reist het Nederlands elftal in 1992 af naar Zweden, waar het probeert zijn titel te verdedigen. Op voorhand zijn de voortekenen goed. Het legendarische trio Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard is van de partij, en ook grote talenten als Frank de Boer en Dennis Bergkamp zijn meegereisd naar Scandinavië. Grote concurrenten voor de titel lijken onder meer Duitsland, Frankrijk, Engeland en Joegoslavië te zijn. Het Balkanland behaalde op het WK van 1990 nog de kwartfinale en is gebrand om die prestatie te overtreffen. Vlak voor het EK belandt Joegoslavië echter in een burgeroorlog. Mede door de daaropvolgende sancties van de Verenigde Naties wordt het land op 30 mei uit het toernooi gezet. Denemarken, dat achter Joegoslavië eindigde in de kwalificatieronde, wordt opgeroepen als vervanger.

De Denen, die eigenlijk al op vakantie waren, worden in een loodzware poule met Frankrijk, Engeland en gastland Zweden ingedeeld. De Fransen hebben met onder meer Eric Cantona en Jean-Pierre Papin topspelers tot hun beschikking, terwijl Engeland op het WK van 1990 nog de halve finale wist te bereiken. Er lijkt weinig eer te behalen voor de twee Scandinavische landen, maar niets blijkt minder waar. In de eerste speelronde houden Denemarken en Zweden de favorieten op een gelijkspel. In de volgende ronde wint Zweden van Denemarken, waardoor de Denen in hun laatste groepswedstrijd moeten winnen van Frankrijk. En juist dat gebeurt tot iedereens verrassing. Oud-Feyenoorder Lars Elstrup zorgt ervoor dat niet Frankrijk, maar Denemarken naar de halve finale gaat.

In de eerste halve finale stuiten de Zweden op Duitsland, dat met spelers als Andreas Brehme, Thomas Hässler en Jürgen Klinsmann uiteindelijk met 2-1 te sterk blijkt. De Denen treffen Oranje, dat zich na overwinningen op Duitsland en Schotland ook plaatste voor de halve finale. De mannen van Rinus Michels staan lange tijd met 2-1 achter, totdat Rijkaard vlak voor tijd een verlenging afdwingt. Daarin is Oranje de betere partij, maar kan het geen winnende treffer forceren. Strafschoppen volgen en daarin mist uitgerekend Marco van Basten, op dat moment een van de koelste afmakers ter wereld, als enige. Een droomfinale tussen Nederland en Duitsland zit er niet in: Danish Dynamite moet met onze Oosterburen zien af te rekenen. En dat lukt: door doelpunten van John Jensen en Kim Vilfort worden de favoriete Duitsers verslagen. Het land dat eigenlijk niet eens mee zou doen wordt Europees kampioen.

Dat uitgerekend Vilfort in de finale voor de 2-0 zorgde, is zeer memorabel. Eigenlijk zou de middenvelder de finale niet eens spelen, omdat hij tijdens het EK het toernooi verlaat om bij zijn ernstig zieke dochtertje te zijn. Het meisje staat er echter op dat haar vader de finale van het toernooi speelt en zo geschiedt ook. Een paar weken nadat Vilfort zijn land naar Europese glorie schiet, overlijdt zijn dochtertje.

De Denen waren tijdens het toernooi simpelweg niet te stoppen. Achteraf zei John Jensen dat het Nederlands elftal dezelfde arrogantie uitstraalde als de Fransen eerder in het toernooi. De Duitsers wisten in de finale ook niet wat ze overkwam. Zo zei Klinsmann achteraf: "Denemarken heeft verdiend gewonnen. Na de wedstrijd stonden we perplex. We waren sprakeloos.” Met dezelfde wilskracht kwam Denemarken op het EK van 2020 ook heel ver, al bleken de Engelsen in eigen land net te sterk te zijn.