Peter Bosz gaat sterkhouder verliezen: Haller niet meer recordtransfer West Ham

Maandag, 29 augustus 2022 om 19:53 • Wessel Antes • Laatste update: 19:55

Lucas Paquetá gaat definitief de overstap maken van Olympique Lyon naar West Ham United, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse journalist zegt dat de Londense club de 25-jarige Braziliaan snel zal presenteren. Bij West Ham, dat een recordsom van zestig miljoen euro gaat betalen, tekent de middenvelder een contract tot medio 2027.

Met deze transfersom is Paquetá de duurste speler ooit in het shirt van West Ham. De linksbenige creatieve middenvelder heeft zijn handtekening reeds gezet en doorging de medische keuring zonder complicaties. Daarmee ziet Lyon-trainer Peter Bosz een sterkhouder vertrekken richting de Premier League. Ook moet Bosz nog vrezen voor het vertrek van Houssem Aouar, die zeer gewild is door zowel Nottingham Forest als Benfica.

Paquetá werd in september 2020 voor twintig miljoen euro overgenomen van AC Milan. Sindsdien speelde hij 80 officiële wedstrijden voor Lyon, waarin hij uitgroeide tot een absolute smaakmaker. In die wedstrijden was Paquetá goed voor 21 doelpunten en veertien assists. Ook werd hij als speler van Lyon een vaste basisspeler in het nationale elftal van Brazilië.

Met de transfer van Paquetá gaat West Ham met tien miljoen euro ruim over het eigen transferrecord heen. In 2019 kwam Sébastien Haller voor vijftig miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Daarvoor stond het record op naam van Braziliaan Felipe Anderson, die inmiddels alweer even speler is van Lazio. Deze zomer gaf de club eerder al hoge transferbedragen uit aan Gianluca Scamacca (36 miljoen euro), Nayef Aguerd (35 miljoen euro) en Maxwel Cornet (ruim twintig miljoen euro).