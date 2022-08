Feyenoord haalt met Fredrik Bjørkan definitief nieuwe linksback in huis

Maandag, 29 augustus 2022 om 19:05 • Wessel Antes

Feyenoord heeft maandagavond via de officiële kanalen Fredrik André Bjørkan gepresenteerd als nieuwe linksback. De 24-jarige Noor wordt voor een seizoen op huurbasis overgenomen van Hertha BSC. Daarna hebben de Rotterdammers de optie om de linksback definitief over te nemen van de Berlijnse club, voor naar verluidt drie miljoen euro. Bjørkan stond al een lange periode op het lijstje bij Feyenoord.

Bjørkan sprak een aantal ervaringsdeskundigen voordat hij naar Rotterdam kwam om zijn transfer af te ronden. “Voor mijn komst heb ik met Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes over Feyenoord gesproken en zij vertelden enkel warme en positieve verhalen over de club, het stadion en supporters. De geweldige atmosfeer was afgelopen zaterdag goed voelbaar en ik hoop dit snel op het veld te mogen ervaren. Ik voel me klaar om te spelen en een bijdrage te leveren aan dit team.”

In het afgelopen jaar genoot Bjørkan al belangstelling van Feyenoord. In december koos de destijds transfervrije Noor voor een avontuur in de Bundesliga. Bij Hertha belandde hij echter op een zijspoor. Tot dusver speelde Bjørkan slechts tien officiële wedstrijden voor de Duitse club. De ervaren Marvin Plattenhardt krijgt vrijwel altijd de voorkeur boven de Noor en draagt in Berlijn ook de aanvoerdersband. Bjørkan is sinds juni vorig jaar wel international bij het nationale elftal van Noorwegen en heeft inmiddels zes interlands achter zijn naam staan.

Met de komst van Bjørkan heeft Slot inmiddels vijf opties op de linksbackpositie. Met López, Hartman en Bjørkan heeft Feyenoord nu drie klassieke linksbacks in huis. Tijdens de 4-0 thuiszege op FC Emmen liet nieuweling Dávid Hancko zien ook prima als linkervleugelverdediger te kunnen spelen. Bij het Slowaakse elftal staat hij daar ook vaak, vanwege de zware concurrentie van onder anderen Milan Skriniar. Marcus Pedersen speelde dit seizoen ook een aantal keer als linksback, al is dat niet ideaal aangezien zijn rechterbeen sterker is.