Club Brugge geeft gas en verbreekt razendsnel opnieuw transferrecord

Maandag, 29 augustus 2022 om 18:43 • Wessel Antes

Roman Yaremchuk is hard op weg naar Club Brugge, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische landskampioen zal naar verluidt zestien miljoen euro betalen voor de 26-jarige aanvaller. Daarmee verbreekt Club binnen twee dagen opnieuw het transferrecord. Zondag maakte de club de komst van Raphael Onyedika bekend, waarvoor een recordbedrag van tien miljoen euro werd betaald.

Onyedika is een defensieve middenvelder van Nigeriaanse afkomst die in de afgelopen twee seizoenen 57 officiële wedstrijden speelde voor FC Midtjylland, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. In het afgelopen seizoen werd hij bekerwinnaar met de Deense club, waardoor Midtjylland nu in de groepsfase van de Europa League speelt en Feyenoord zal treffen. Onyedika tekende bij Club tot medio 2027 en gaat daardoor de Champions League in. De Brugse club zal het in de groepsfase opnemen tegen Atlético Madrid, Porto en Bayer Leverkusen.

Raphael Onyedika tekent tot 2027 bij Club! ???

Welcome, Raphael! ?? — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 28, 2022

Yaremchuk

Waar Onyedika het transferrecord overnam van Kamal Sowah, die in 2021 voor negen miljoen werd overgenomen van Leicester City, staat hij inmiddels alweer bijna op plek twee van inkomende transfers bij Club. Yaremchuk zou reeds in Brugge zijn voor het afronden van zijn transfer. Naar verluidt kan de vaste transfersom van zestien miljoen euro nog oplopen middels bonussen van drie miljoen euro. De 39-voudig international van Oekraïne werd dit seizoen onder Roger Schmidt voorbijgestreefd door Gonçalo Ramos.

Yaremchuk speelde tussen 2017 en 2021 al vier seizoenen in de Belgische Pro League. Bij KAA Gent was hij in 152 officiële wedstrijden goed voor 61 doelpunten en 18 assists. De lange spits werd in juli vorige zomer voor zo’n zeventien miljoen euro gekocht door Benfica. In 48 wedstrijden voor de Portugese club wist hij slechts negen treffers te noteren. Daarnaast leverde de rechtspoot zeven assists af. In Lissabon ligt Yaremchuk nog vast tot medio 2026, maar dat contract lijkt hij dus niet uit te dienen.