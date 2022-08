Na Twente ook Napoli boos op Fiorentina-fans: ‘Laat mijn moeder met rust!’

Maandag, 29 augustus 2022 om 19:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:34

Luciano Spalletti kende zondagavond een zware wedstrijd bij Fiorentina. De trainer van Napoli werd door de thuissupporters naar eigen zeggen constant beledigd en zelfs zijn moeder moest het ontgelden. Op de persconferentie na afloop deed de Italiaan zijn beklag: "Laat mijn moeder met rust!"

Op beelden is te zien hoe de ex-trainer van onder meer AS Roma na afloop van het doelpuntloze gelijkspel met Fiorentina verhaal haalt op de tribunes. Spalletti krijgt onder meer een flesje naar zich toegeworpen en krijgt bijna een klap van een Fiorentina-supporter, die hij net kon ontwijken. Ook is te zien hoe sterspeler Victor Osimhen het opneemt voor zijn trainer. De spits wijst op emotionele wijze naar de tribunes en moet door teamgenoten worden tegengehouden. Eerder lieten supporters van la Viola zich van hun slechtste kant zien bij FC Twente, toen zij vuurwerk in het thuisvak onder ze gooiden.

Na afloop van het duel met Fiorentina gaf Spalletti op de persconferentie tekst en uitleg. "De problemen zijn altijd hetzelfde. Mensen roepen negentig minuten lang 'je moeder is een varken' met kinderen nabij en er is niemand die er wat van zegt. Ik hoor deze dingen al jaren. Er zaten daar mensen die ons van begin tot eind beledigden. Ik kan niet eens herhalen wat ze zeiden, het is ongelooflijk. Men zegt dat dit overal gebeurt, maar dat is niet waar. In Napels is er niemand die iets roept naar de trainer van de tegenstander. Ze beginnen je moeder constant te beledigen, mijn moeder is negentig jaar oud, laat haar met rust!"

Napoli kwam in Florence dus niet verder dan een 0-0 gelijkspel, maar i Partenopei zijn nog wel de koploper in de Serie A. Net als vijf andere ploegen heeft Napoli zeven punten uit drie wedstrijden verzameld. Het doelsaldo van de Napolitanen is echter beter dan dat van zijn concurrenten. Spalletti en zijn mannen nemen het woensdag in eigen huis op tegen Lecce en kunnen dan proberen hun koppositie te verstevigen. Op 4 oktober spelen de Napolitanen in de Johan Cruijff ArenA het Champions League-treffen met Ajax.