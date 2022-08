De Graafschap woedend op Sheffield Wednesday en Sow: ‘We zijn genaaid’

Maandag, 29 augustus 2022 om 17:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:47

De Graafschap is diep teleurgesteld in Sylla Sow en Sheffield Wednesday, zo meldt de club aan De Gelderlander. De aanvaller had een overeenkomst met de Superboeren gesloten, maar besloot op het laatste moment toch om voor Go Ahead Eagles te kiezen.

De 26-jarige aanvaller was persoonlijk akkoord met De Graafschap over een contract voor twee seizoenen. De nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie werd het na een maand onderhandelen tevens eens met Sheffield Wednesday, dat een bescheiden transfersom zou ontvangen. Technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap steekt zijn teleurstelling dan ook niet onder stoelen of banken. "We zijn zo lang met de transfer van Sow bezig geweest en dan gebeurt dit. We zijn genaaid, maar de volgende keer zal ik het op dezelfde manier doen. Misschien zijn we over een week blij dat het zo gelopen is. Zo’n speler wil je niet hebben in je club.”

Zowel De Graafschap als Sheffield Wednesday meldden dat een akkoord tussen de partijen was bereikt. Alle handtekeningen waren gezet, op die van de speler na. "Die zou maandag gezet worden, na de medische keuring en het maken van een hartfilmpje. Dat is ook gebruikelijk.” Op zondagavond vloog Sow op kosten van de Keuken Kampioen Divisie-club van Engeland naar Nederland. "Om 21.35 uur kreeg ik van Sow een appje dat hij geland was”, zegt Bijvelds. "Maar toen voelde ik al nattigheid. Sheffield Wednesday en zijn zaakwaarnemer Sahr Senesie meldden me dat Go Ahead Eagles er tussen was gekomen, maar Sow stuurde me daar niets over. Hij deed net of er niets aan de hand was."

Volgens Bijvelds werd zaakwaarnemer Senesie vervolgens woedend op Sow en heeft hij direct zijn handen van hem afgetrokken. "Bij Sheffield zeiden ze me eerst dat inderdaad alles getekend was. Maar vervolgens meldden ze me dat als Go Ahead Eagles met een prachtig bod zou komen, ze er over na zouden denken. Nee, dat is ook niet netjes.” Het werd De Graafschap duidelijk dat Sow in zee ging met Fardy Bachdim, die eerder al zaakwaarnemer was van Sow toen hij voor RKC Waalwijk speelde. In 2019 spanden zij een uiteindelijk verloren arbitragezaak aan tegen de Brabantse club om Sow naar het Belgische KAS Eupen te laten gaan. De Graafschap zegt zich te beraden om een zaak te maken van de gemaakte kosten en geleden reputatieschade.