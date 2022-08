‘Ronaldo zet Jorge Mendes aan het werk om transfer definitief te maken’

Maandag, 29 augustus 2022 om 16:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:11

Cristiano Ronaldo lijkt op weg te zijn naar Napoli, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Portugees zou zijn goedkeuring hebben gegeven aan een transfer naar het Stadio Diego Armando Maradona. De superster wil Manchester United al de hele transferzomer achter zich laten en lijkt nu dus zijn heil te gaan zoeken in Zuid-Italië.

Met de aanstaande komst van Ajacied Antony zou Man United welwillender tegenover een transfer van Ronaldo staan. Zaakwaarnemer Jorge Mendes zou momenteel de laatste plooien aan het gladstrijken zijn om de transfer definitief te maken. Daarmee zou er een einde komen aan speculaties rondom de 38-jarige aanvaller. Een van de redenen dat Napoli zijn volgende bestemming lijkt te worden, is de interesse van the Mancunians in Victor Osimhen. De Nigeriaan zou Napoli honderd miljoen euro moeten opleveren, nadat hij eerder voor 75 miljoen euro werd overgenomen van Lille OSC. Ronaldo zou dan de omgekeerde weg voor een 'vriendenprijs' kunnen bewandelen.

Ronaldo was in de laatste twee wedstrijden dit seizoen onder Erik ten Hag wisselspeler. Tegen Liverpool gunde Ten Hag slechts vier minuten aan Ronaldo. Eerder gaf hij aan te willen vertrekken wegens het gebrek aan Champions League-voetbal op Old Trafford. Ronaldo werd naar verluidt aangeboden bij tal van clubs, maar zonder succes. Atlético Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund en ook ex-club Real Madrid zeiden 'nee' tegen de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar. Dat Napoli wel 'ja' zegt heeft daarnaast vermoedelijk deels te maken met Aurelio de Laurentiis.

De flamboyante voorzitter van Napoli staat er om bekend vanuit emotie te handelen. Zo zei De Laurentiis eerder dat hij Ronaldo al sinds het bekendmaken van zijn vertrekwens had willen binnenhalen, maar dat Jorge Mendes toen naar andere clubs keek. "We zijn geen back-up", aldus De Laurentiis. Daar lijkt hij nu dus op teruggekomen te zijn. Mocht Ronaldo daadwerkelijk naar Napoli vertrekken, dan komt hij ook Ajax weer in het miljardenbal tegen. Zo speelden de Amsterdammers onder meer in het seizoen 2018/19 tegen de Portugees en werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door het team van toenmalig trainer Ten Hag.