Unibet: een odd van 12.00 (!) voor een nieuwe dubbelslag van Sterling!

Maandag, 29 augustus 2022 om 19:30 • Rian Rosendaal

Raheem Sterling tekende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Leicester City (2-1) voor zijn eerste twee doelpunten in het shirt van Chelsea. De blijdschap was dan ook groot bij de van Manchester City afkomstige aanvaller. Lukt het Sterling tegen Southampton opnieuw om uit te groeien tot de held van de Londense club? In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone vooruit op de uitwedstrijd van Chelsea aan de Engelse zuidkust.

Chelsea kon een overwinning goed gebruiken. Een week eerder werd namelijk met 3-0 verloren van Leeds United. Een grote blunder van Édouard Mendy en een rode kaart voor Kalidou Koulibaly zorgden voor een inktzwarte middag op Elland Road. Sterling bracht de lach terug op de gezichten van de fans op Stamford Bridge, al zorgde een slotffensief van Leicester toch nog voor enkele zenuwachtige momenten in de laatste paar minuten.

Southampton gaf Manchester United zaterdag goed partij. Het was voor het elftal van manager Ralph Hasenhüttl echter niet voldoende voor een positief resultaat. Tijd om lang te treuren is er niet, want dinsdagavond komt Chelsea op bezoek in het St. Mary's Stadium. Southampton aast waarschijnlijk op revanche tegen de opponent uit West-Londen. In april werd op eigen veld namelijk met ruime cijfers verloren van de formatie van Thomas Tuchel: 0-6.

Sterling koos na jaren succes te hebben gehad deze zomer voor Chelsea, dat circa 55 miljoen euro neerlegde voor de vleugelaanvaller. Na het vertrek van Romelu Lukaku en Timo Werner wordt vooral naar hem gekeken voor de doelpunten. Tegen Leicester liet Sterling in ieder geval zien het scoren nog niet te zijn verleerd. De verdedigers van Southampton zijn dus gewaarschuwd in aanloop naar de ontmoeting van dinsdagavond.

