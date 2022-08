PSV zit niet stil en informeert naar achttienjarig talent van Manchester City

Maandag, 29 augustus 2022 om 15:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:16

PSV heeft bij Manchester City geïnformeerd naar Adedire Mebude, zo meldt The Athletic. De Eindhovenaren ondervinden volgens de Britse kwaliteitskrant concurrentie van Club Brugge en een niet nader genoemde Premier League-club voor de achttienjarige vleugelaanvaller.

Manchester City zag deze zomer al een groot aantal spelers vertrekken, hetzij middels een definitieve transfer of via een uitleenbeurt. Mebude zou zich weleens aan dit rijtje kunnen voegen, want het Schotse talent kan rekenen op interesse van onder meer PSV. Mebude maakte in 2020 de overstap van Rangers FC en beschikt bij City nog over een contract tot medio 2024. The Citizens overwegen naar verluidt om de aanvaller te verkopen, waarbij er een terugkoopclausule in de deal wordt opgenomen. Het aanbieden van een nieuw langlopend contract behoort ook nog altijd tot de opties.

Mebude maakte vorig seizoen indruk bij Manchester City Onder 18, Binnen de club wordt hij als een zeer gewaardeerde speler beschouwd. Met twaalf goals en zeventien assists leverde hij tijdens de vorige jaargang een flinke bijdrage aan het kampioenschap van het jeugdelftal. Dit seizoen was hij in de beloftencompetitie tot nog toe goed voor drie goals in vier duels.