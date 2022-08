Ajax kijkt ook rond in LaLiga voor mogelijke opvolger van Antony

Maandag, 29 augustus 2022 om 14:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:17

De naam van Lucas Ocampos is gevallen bij Ajax, zo meldt Marca. De Amsterdammers zijn op zoek naar een opvolger voor de naar Manchester United vertrekkende Antony. Eerder kwamen ook al Anwar El Ghazi, Justin Kluivert en Leon Bailey ter sprake. Ocampos beschikt nog over een contract tot medio 2024 en zou volgens de Spaanse krant tegen een goed bod mogen vertrekken.

Marca schrijft dat technisch directeur Monchi nog altijd op zoek is naar een nieuwe centrumspits. Een mogelijk vertrek van Ocampos bij Sevilla zou los Rojiblancos broodnodige ruimte in het salarishuis verschaffen, waardoor Monchi zelf weer de markt op kan. Het is niet bekend hoeveel Ajax bereid is om te betalen voor de 28-jarige aanvaller, maar mochten de Amsterdammers een interessant bod uitbrengen dan wordt dit volgens de Spaanse krant in overweging genomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ocampos werd eerder deze transferwindow al in verband gebracht met verschillende Premier League-clubs. De tienvoudig international van Argentinië maakte in 2019 de overstap van Olympique Marseille naar Sevilla en was tot nog toe in dienst van de Spaanse topclub goed voor 34 goals en vijftien assists in 135 officiële duels. Ocampos kwam alle drie de competitieduels van het nieuwe seizoen in actie, maar moest tegen Almería (2-1) verlies en Real Valladolid (1-1) genoegen nemen met een invalbeurt.

Fabrizio Romano gaf zondagavond zijn karakteristieke Here we go af wat betreft de aanstaande miljoenentransfer van Antony. Naar informatie van de gerenommeerde transfermarktexpert betaalt Manchester United 95 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan variabelen voor de Braziliaan, terwijl De Telegraaf rept van een transfersom van 102 miljoen euro inclusief bonussen. Volgens Mike Verweij 'lijken Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar min of meer verplicht om een kwaliteitsspeler te kopen of huren om de nieuwe trainer (Alfred Schreuder, red.) een kickstart te geven'. De zomerse transferwindow sluit in Nederland op 31 augustus, waardoor Hamstra en Huntelaar haast moeten maken met het vinden van een geschikte opvolger voor Antony.

De doorgaans zeer goed ingevoerde Gianluca Di Marzio wist zondag al te melden dat de terugkeer Hakim Ziyech binnen afzienbare tijd bevestigd zal worden, maar Verweij rept maandag geen woord over de Marokkaan. Wel wordt de naam Bailey in de Johan Cruijff ArenA genoemd, net als die van El Ghazi (die nagenoeg zeker naar PSV verkast) en Kluivert. Laatstgenoemde zou zelfs al gepolst zijn vanuit Amsterdam. Verweij schetst tevens een scenario waarin er in de winterstop 'een nieuwe Antony' wordt aangetrokken vanuit Zuid-Amerika.