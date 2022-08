FC Utrecht komt met gebaar richting Brobbey na wangedrag van supporters

Maandag, 29 augustus 2022 om 13:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:34

Brian Brobbey heeft maandag een boeket bloemen ontvangen van FC Utrecht. De beladen wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (0-2) werd zondagmiddag ontsierd door wangedrag van de thuissupporters. Een deel van het publiek maakte oerwoudgeluiden na het tweede doelpunt, gemaakt door Brobbey.

De twintigjarige spits laat op Instagram weten een bos bloemen te hebben ontvangen van FC Utrecht, terwijl Ajax op Twitter een foto deelt van Brobbey met het boeket. “Respect, FC Utrecht. No room for racism”, schrijven de Amsterdammers als onderschrift bij de foto. Brobbey zelf reageerde zondag na afloop van het duel tamelijk laconiek op de racistische uitingen van een deel van het publiek van FC Utrecht. Hij hoorde op het veld niet dat sommige supporters apengeluiden maakte toen hij zijn doelpunt vierde.

“Tja. Het doet me niet zoveel, hoor", zei Brobbey voor de camera van ESPN. "Het is hun probleem, toch? Misschien krijgen ze wel een boete. Mij boeit het niet zoveel. Het is een belediging, maar ik trek me er helemaal niks van aan. Nogmaals: het boeit me niet." Brobbey kreeg vervolgens de vraag of hij van het veld zou stappen als hij de geluiden zou horen. "Ik begrijp wel dat sommigen dat doen. Het is niet leuk om te horen. Maar we stonden met 0-2 voor, dus ja... Nogmaals: het boeit me niet."

Ook Ajax-trainer Alfred Schreuder liet zijn licht schijnen op de racistische uitingen die Brobbey ten deel vielen. "Het is niet aan mij om er wat aan te doen. Ik heb de oerwoudgeluiden niet gehoord. Dat is echt triest. Beide ploegen hebben donkere spelers op het veld, waar we allemaal trots op zijn. Dit hoort absoluut niet in het voetbal thuis, maar ook niet in de maatschappij."

FC Utrecht-directeur Thijs van Es sprak eveneens zijn afkeer uit en liet weten dat de club jacht gaat maken op de daders. Als het aan trainer Henk Fraser ligt wordt er keihard opgetreden tegen racisme. “Hoe kun je als volwassene apengeluiden maken? Dat is toch lachwekkend? Niet van deze tijd. Ik vind het frustrerend dat – niet alleen in het stadion, ook in de maatschappij – mensen hiermee wegkomen.”

